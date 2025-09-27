تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودوكو يقودان الهجوم أمام بيرنلي.. وغياب رودري

يقود الثنائي إرلينج هالاند وجيرمي دوكو هجوم مانشستر سيتي الأساسي أمام بيرنلي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

بينما يغيب عمر مرموش عن قائمة مانشستر سيتي للمباراة بسبب الإصابة وكذلك يغيب الإسباني رودري.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس – تيجاني رينديرز - بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.

فيما يتواجد بيرنلي في المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.