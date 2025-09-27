تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودوكو يقودان الهجوم أمام بيرنلي.. وغياب رودري

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 16:06

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يقود الثنائي إرلينج هالاند وجيرمي دوكو هجوم مانشستر سيتي الأساسي أمام بيرنلي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

بينما يغيب عمر مرموش عن قائمة مانشستر سيتي للمباراة بسبب الإصابة وكذلك يغيب الإسباني رودري.

أخبار متعلقة:
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي ذا أثليتك: سافينيو يقترب من تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شراء بريستول سيتي ميسي يعتلي صدارة الهدافين بعد قيادة إنتر ميامي بالفوز برباعية أمام نيويورك سيتي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس – تيجاني رينديرز - بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.

فيما يتواجد بيرنلي في المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.

الدوري الإنجليزي مانشتسر سيتي
نرشح لكم
نكيتياه: صنعنا بيئة تجعلنا نؤمن بإمكانية الفوز.. ونستحق هزيمة ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي.. برايتون يزيد أوجاع تشيلسي ويهزمه بثلاثية انقلب السحر على الساحر.. ليفربول يسقط للمرة الأولى أمام كريستال بالاس رقم تاريخي لـ هالاند.. مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية رقم قياسي سلبي حققه مدافع بيرنلي في الدوري الإنجليزي مدرب برينتفورد: الآن العالم بدأ يعرف إيجور تياجو بعدا سجل في يونايتد ثنائية أموريم: لست قلقا على مستقبلي.. والكرات الثابتة لبرينتفورد بمثابة اليانصيب وست هام يعلن تعيين نونو سانتو مديرا فنيا للفريق
أخر الأخبار
مباشر الدوري – المصري (0)-(0) بتروجت.. انطلاق المباراة 5 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية 9 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) طلائع الجيش.. بداية اللقاء 13 دقيقة | الدوري المصري
شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب 16 دقيقة | الدوري المصري
نكيتياه: صنعنا بيئة تجعلنا نؤمن بإمكانية الفوز.. ونستحق هزيمة ليفربول 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
في يوم عودة بسيوني.. حرس الحدود يسترجع الانتصارات بالفوز على زد 24 دقيقة | الدوري المصري
خماسية تاريخية.. أتلتيكو يكتسح ريال مدريد ويكبد ألونسو خسارته الأولى 37 دقيقة | الدوري الإسباني
الخسارة الثالثة على التوالي.. برايتون يزيد أوجاع تشيلسي ويهزمه بثلاثية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514194/تشكيل-مانشستر-سيتي-هالاند-ودوكو-يقودان-الهجوم-أمام-بيرنلي-وغياب-رودري