تشكيل ليفربول - محمد صلاح وإيزاك يقودان الهجوم في مواجهة كريستال بالاس
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 15:54
كتب : FilGoal
أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.
ويلتقي ليفربول مع كريستال بالاس على ملعب الأخير بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد ألكسندر إيزاك بشكل أساسي على حساب هوجو إيكيتيكي الذي يغيب للإيقاف.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أليسون بيكر.
الدفاع: كونر برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.
الوسط: ريان جرانفبرخ - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر.
الهجوم: محمد صلاح - ألكسندر إيزاك - فلوريان فيرتز.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يحتل كريستال بالس المركز الخامس برصيد 9 نقاط.
