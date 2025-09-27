انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (3)-(1) مانشستر يونايتد

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

بريان مبومو - مانشستر يونايتد ضد برينتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو يقود الهجوم.. وأوجارتي أساسي ضد برينتفورد

نهاية المباراة

ق95. جووووول ثالث لبرينتفورد عن طريق ماتياس ينسن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق75. أوووووه برونو فيرنانديز يهدر ركلة الجزاء.

ق70. ركلة جزااااء لمانشستر يونايتد حصل عليها مبومو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26. جووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق سيسكو بمتابعة لتصدي كيليهير.

ق19. جووووول الثاني لبرينتفورد عن طريق تياجو إيجور بمتابعة لتسديدته لتسديدة تصدى لها بايندير بشكل خاطئ.

ق17. بايندير يتألق مرتين ويمنع الخدف الثاني لبرينتفورد.

ق8. جووووول أول لبرينتفورد عن طريق تياجو إيجور مستغلا انفراد من وسط الملعب ليسدد بقوة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز برينتفورد
