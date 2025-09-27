سيعود سريعا.. بي بي سي: نونو سانتو هو الأقرب لخلافة بوتر في وست هام

كشفت شبكة بي بي سي عن اقتراب نونو سانتو من تدريب وست هام خلال الفترة المقبلة.

وكان وست هام قد أعلن رحيل مدربه جراهام بوتر عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وأشارت بي بي سي إلى أن سانتو هو الأقرب لتولي مسؤولية تدريب وست هام خلال الفترة المقبلة خلفا لجراهام بوتر.

وقد يتواجد سانتو في تدريب وست هام بشكل سريع ويقود الفريق ضد إيفرتون في مباراته المقبلة بعد يومين.

سانتو كان قد رحل عن تدريب نوتنجهام بعد بداية الموسم الحالي.

ونجح سانتو في قيادة نوتنجهام للتأهل للدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.

بوتر كان قد تم تعيينه مدربا لوست هام في شهر يناير الماضي خلفا لدافيد مويس.

وقاد بوتر الفريق في 25 مباراة وخسر منهم 14 مباراة وتعادل في 5 وفاز في 6.

ولعب وست هام 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي تحت قيادة بوتر خسر منهم 5 مباريات وفاز في واحدة فقط.

ويحتل وست هام حاليا المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط.