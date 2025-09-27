تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو يقود الهجوم.. وأوجارتي أساسي ضد برينتفورد
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 13:36
كتب : FilGoal
أعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برينتفورد.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع برينتفورد على ملعب الأخير بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد بينجامين سيسكو في خط الهجوم، بينما يلعب مانويل أوجارتي في وسط الملعب بدلا من كاسيميرو.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: ألتاي بايندير.
الدفاع:ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - لوك شاو.
الوسط: ديوجو دالوت - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديز - باتريك دورجو.
الهجوم: بريان مبومو - بينجامين سيسكو - ماتيوس كونيا.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 11 بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ 17 برصيد 4 نقاط.
