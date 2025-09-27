إقالة جراهام بوتر من تدريب وست هام
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 12:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي وست هام رحيل مدربه جراهام بوتر عن تدريب الفريق.
وجاءت إقالة المدرب الإنجليزي بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي.
وأشار وست هام إلى أن الجهاز الفني بالكامل قد رحل رفقة جراهام بوتر.
ولم يكشف وست هام عن المدرب الذي سيقود الفريق خلفا لبوتر حتى ولو بشكل مؤقت.
ويستعد وست هام لمواجهة إيفرتون يوم الإثنين في الدوري الإنجليزي.
بوتر كان قد تم تعيينه مدربا لوست هام في شهر يناير الماضي خلفا لدافيد مويس.
وقاد بوتر الفريق في 25 مباراة وخسر منهم 14 مباراة وتعادل في 5 وفاز في 6.
ولعب وست هام 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي تحت قيادة بوتر خسر منهم 5 مباريات وفاز في واحدة فقط.
ويحتل وست هام حاليا المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط.
نرشح لكم
استراحة الدوري الإنجليزي - برينتفورد (2)-(1) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول سيعود سريعا.. بي بي سي: نونو سانتو هو الأقرب لخلافة بوتر في وست هام تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو يقود الهجوم.. وأوجارتي أساسي ضد برينتفورد مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي مؤتمر أموريم: مباراة برينتفورد من الأهم لـ مانشستر يونايتد بعد إصابة ليوني.. ليفربول يعلن قيد كييزا في أبطال أوروبا مؤتمر أرتيتا: لا جديد بشأن إصابة مادويكي.. وأتمنى أن يسير ساكا على خطى ساليبا مؤتمر جوارديولا - عن موقف هالاند ومرموش من مواجهة بيرنلي