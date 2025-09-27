إقالة جراهام بوتر من تدريب وست هام

أعلن نادي وست هام رحيل مدربه جراهام بوتر عن تدريب الفريق.

وجاءت إقالة المدرب الإنجليزي بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي.

وأشار وست هام إلى أن الجهاز الفني بالكامل قد رحل رفقة جراهام بوتر.

ولم يكشف وست هام عن المدرب الذي سيقود الفريق خلفا لبوتر حتى ولو بشكل مؤقت.

ويستعد وست هام لمواجهة إيفرتون يوم الإثنين في الدوري الإنجليزي.

بوتر كان قد تم تعيينه مدربا لوست هام في شهر يناير الماضي خلفا لدافيد مويس.

وقاد بوتر الفريق في 25 مباراة وخسر منهم 14 مباراة وتعادل في 5 وفاز في 6.

ولعب وست هام 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي تحت قيادة بوتر خسر منهم 5 مباريات وفاز في واحدة فقط.

ويحتل وست هام حاليا المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط.