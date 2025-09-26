الكرة الذهبية - الكشف عن عدد نقاط محمد صلاح.. والفارق بين ديمبيلي ويامال
الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 21:13
كتب : FilGoal
نرشح لكم
العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي مؤتمر أموريم: مباراة برينتفورد من الأهم لـ مانشستر يونايتد الكويت تستضيف السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا برشلونة يعلن خضوع جوان جارسيا لعملية جراحية.. وموعد عودته برشلونة يعلن تفاصيل إصابة رافينيا ومدة غيابه تواجد في قمة لم تكتمل وريال مدريد انفجر بسببه.. من هو أليخاندرو مونيوز حكم الدربي مؤتمر ألونسو: تطورنا في اللعب بدون الكرة.. والترتيب ليس مهما في الدربي