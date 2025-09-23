من إدمان البرجر إلى التتويج بـ "بالون دور".. حكاية عودة ديمبيلي الأفضل في العالم

إذا عدت بالذاكرة ستتذكر كيف كان عثمان ديمبيلي مصنفا في برشلونة، أليس كذلك؟

لاعب بلا مسؤولية، بلا عقلية، متأخر عن التدريبات، لا فائدة له، تم التعاقد معه بمبلغ 148 مليون يورو، كثير الإصابات.

لكن تمكن من إحداث ريمونتادا على المستوى العقلي، وهي أصعب كثيرا من العودة في النتيجة خلال مباراة 90 دقيقة أو 120 دقيقة حتى.

تتويج عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية 2025 سواء اتفقت أو اختلفت معه، فوجوده بالأساس في قائمة الـ 10 أو 5 لاعبين يعد إنجازا هائلا مقارنة بما كان يوصف ويصنف.

ما قصة إدمان البرجر والوجبات السريعة من أحد أشهر المطاعم المتخصصة في ذلك والتي عطلته كثيرا في إبراز موهبته الكبيرة؟

كيف كان يعيش ديمبيلي؟

نشرت صحيفة "ذا صن" يوم 10 ديسمبر 2018 تقريرا عن حياة ديمبيلي الشخصية وكيف يعيش.

يحب ديمبيلي الحياة ليلا فهو شخص ليلي، يعشق مطعم شهير للغاية في البرجر والوجبات السريعة.

ومثل الكثير من الشباب -أنا وأنت ضمنهم بنسبة كبيرة- يحب لعب البلايستيشن ليلا، وهذا ما جعله وقتها يتأخر عن التدريبات، وطعامه غير صحي.

وتستمر الصحيفة في كشف الكواليس وقتها، بعد المران يذهب ديمبيلي ليشتري الوجبة الشهيرة من المطعم في طريقه لمنزله وبالطبع المشروب الغازي.

أحد العاملين في برشلونة قال للصحيفة: "كثير من اللاعبين هنا يشترون الوجبة من هذا المطعم الشهير وبطاطس ومشروب غازي وناجيتس".

كيف تصرف برشلونة؟

برشلونة عين طباخ يدعى مايكل نايا، لكي يعتني بديمبيلي بسبب خوفه عليه من هوسه بالوجبات السريعة ويطبخ له ما يحبه، وقال الطباخ: "هو شاب جيد جدا، لكن غير مسيطر على حياته، هو يعيش مع عمه وصديقه، لم أره أبدا بمشروب كحول، لكن هو عادة لا يحترم مواعيده".

استمر ديمبيلي في عاداته هذه وبسببها تعرض لكثير من الإصابات أوقفته كثيرا عن تطوره، وهذا بسبب نومه متأخرا وبالتالي يتأخر عن التدريبات ويتأثر جسده بكل هذا.

وعلى الجانب الآخر لا يوجد المدير الفني الحاسم الذي يضع قواعد صارمة في التأخير لينشر الالتزام في الفريق.

جاء من يعمم الالتزام

جاء تشافي هيرنانديز لتدريب برشلونة ورأى أن أول شيء لإعادة الفريق الكتالوني وأي فريق كرة قدم هو وضع قواعد تطبق على الجميع.

وضع المدرب الإسباني قواعد خاصة بمواعيد التواجد في مقر التدريبات، ومن يتأخر يخصم له فورا.

وأيضا إلزامية تناول الفريق الطعام معا في مقر التدريبات، ومتابعة ما يأكله كل لاعب في منزله وقياس الوزن واللياقة البدنية باستمرار، وعدم السفر إلا بإذن، وعدم إجراء مقابلات إلا بعد الرجوع له أولا.

حتى وقتها قرر تشافي أن يلغي مقابلة تلفزيونية لزميله السابق جيرارد بيكيه.

وبالتأكيد نال ديمبيلي عقوبة وهي الخصم من مستحقاته يوم 13 نوفمبر 2021 بسبب تأخره ثلاث دقائق عن التدريبات، ومن هنا جاء الالتزام.

من بعد قدوم تشافي وفرض قواعده أصبح ديمبيلي أقوى في الملعب ولم يتعرض إلا لإصابة عضلية واحدة غاب على إثرها 90 يوما.

وإجمالا تعرض ديمبيلي تحت قيادة تشافي إلى 3 إصابات ضمنها كورونا وهو يعتبر إنجازا بما كان قبله.

وهنا تأتي قيمة القواعد التي وضعها تشافي التي حافظت على ديمبيلي من إهدار موهبته ليظهرها ويطورها مع لويس إنريكي في باريس سان جيرمان.

تشافي تحدث عن ديمبيلي يوم 23 فبراير 2022 قائلا: "هو يبدو سعيدا، أصبح مثال احترافي، لم تحدث بيني وبينه أي مشاكل، سمعت من قبل أنه غير محترف ولا يعتني بنفسه، أنه العكس تماما، يتدرب جيدا وإيجابي نحو المجموعة".

ديمبيلي رفقة برشلونة تعرض إلى 15 إصابة إدوا إلى غيابه عن الملاعب 799 يوما بواقع 141 مباراة، أرقام غير طبيعية على الإطلاق.

كان يحتاج لعائلة؟

بعد تعاقد برشلونة مع بيير إيمريك أوباميانج أصبح له دورا هاما للغاية في احتواء فهو زميله منذ لعبهما معا في بوروسيا دورتموند.

وعاش ديمبيلي طويلا بالقرب من أوباميانج وعائلته وهذا ما أعطاه شعورا مختلفا وحياة أخرى.

زواج ديمبيلي جعله يلتزم أكثر ويغير من عقليته بجانب الأسباب الأخرى التي تم ذكرها.

وهكذا تمكن ديمبيلي مع تغيير عقليته وطريقة تفكيره ليتمكن من التتويج بجائزة بالون دور 2025.