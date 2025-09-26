مؤتمر أرتيتا: لا جديد بشأن إصابة مادويكي.. وأتمنى أن يسير ساكا على خطى ساليبا

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، عن موقف المصابين مارتن أوديجارد، ونونو مادويكي قبل مواجهة الفريق أمام نيوكاسل.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أتمنى أن يكون أوديجارد متاحا، ولا يوجد تحديث بشأن الإصابة التي تعرض لها مادويكي".

وتحدثت تقارير إنجليزية في وقت سابق عن إصابة مادويكي في الرباط الصليبي للركبة خلال الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي ليتم استبداله بين الشوطين.

وانتهت قمة أرسنال ومانشستر سيتي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعن اقتراب ويليام ساليبا من تمديد تعاقده مع الفريق، أوضح أرتيتا "من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من اللاعبين يرغبون في البقاء، إنه ثابت المستوى ونضج كشخص، وعاما بعد عام بنى شراكة قوية خاصة مع جابرييل في الدفاع".

وأكمل "في كل مرة أجلس فيها مع لاعب، وأجد أنه يرغب في البقاء معنا، هذا يعني أن النادي يُحسن صنعًا ليشعر اللاعبون والجهاز الفني بأهميتهم".

وعن سير بوكايو ساكا على خطى ساليبا: "أتمنى تجديد عقد بوكايو ساكا، أعلم أنه سعيد وفخور للغاية بانضمامه إلى النادي، والجميع يعلم مدى أهمية بوكايو بالنسبة لنا".

ويستعد أرسنال ليحل ضيفا على نيوكاسل السادسة والنصف مساء الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وعن تلك المواجهة، رد أرتيتا معلقا ""لطالما أشيد بالعمل الذي قام به إيدي هاو وجهازه الفني هناك، لقد نجحوا في خلق أجواء رائعة على أرضهم وهوية واضحة، ستكون مباراة صعبة أخرى، نعلم أنه سيتعين علينا أن نكون أكثر فعالية للفوز بالمباراة، وسنعمل على ذلك خلال اليومين المقبلين."

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يحتل نيوكاسل المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.

وقدم ميكيل أرتيتا التعازي في وفاة بيلي فيجار لاعب أكاديمية أرسنال السابق "خبر صادم، أفكر الآن في عائلته ومدى صعوبة المرور بتلك التجربة، نتقدم بدعمنا الكامل لعائلته".

وتعرض بيلي فيجار لاعب تشيتشيستر سيتي أحد أندية الدرجة السابعة الإنجليزية، لإصابة قوية على مستوى الرأس بعد اصطدامه بحائط خرساني دخل على إثرها في غيبوبة، ليتوفى يوم الخميس.