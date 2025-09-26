مؤتمر جوارديولا - عن موقف هالاند ومرموش من مواجهة بيرنلي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي جاهزية إرلينج هالاند مهاجم الفريق، لخوض مواجه بيرنلي.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد في تمام الخامسة مساء السبت.

وكشف جوارديولا عن وقف عمر مرموش وبقية المصابين: "ريان آيت نوري، وريان شرقي، ومرموش، وخوسانوف مازالوا غير جاهزين لمباراة بيرنلي، أما ماتيو كوفاسيتش فيستعد تدريجيا، إنها إصابة طويلة الأمد".

وتعرض عمر مرموش لإصابة خلال مواجهة مصر أمام بوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وعن توقعاته لطريقة لعب منافسه بيرنلي استخدام طريقة الدفاع المنخفض، رد جوارديولا: "في بداية الموسم يتحلى الجميع بالشجاعة، ولكن خلال الموسم نرى نحن المدربون جدول الترتيب ونشعر بالخوف، وبعد ذلك نتكيف قليلاً."

ويتواجد في صفوف بيرنلي كايل ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي السابق، قال جوارديولا "ووكر هو أحد أعظم المدافعين على الإطلاق، ومتأكد من أن الجميع سيكونون سعداء برؤيته، لقد كان الظهير الأيمن الذي ميّز مسيرتنا هنا خلال السنوات التسع أو العشر الماضية، أنا متأكد تمامًا أنه سينال امتنان جماهيرنا، إنه يستحق ذلك بالتأكيد".

كما أثنى على أداء فيل فودين مع الفريق "فودين يتحمل المسؤولية دائمًا، لقد فاز بكل شيء منذ أن بدأ اللعب والتدريب معنا عندما كان عمره 17 أو 18 عامًا، وكان أبرز مثال على ذلك بعد مباراته ضد أرسنال، حيث كان الجميع منهكين ومتعبين بسبب كثرة ركضه".

وأكمل "فودين يريد اللعب يوميًا، وهذه علامة على جاهزيته، نعلم جميعًا ما يمكن أن يقدمه، لكنني لا أريد أن أضع عليه ضغوطًا."

وأضاف "حالته البدنية ممتازة، وعقله جاهز، ويمكنه اللعب كل بضعة أيام، كانت مباراته ضد هدرسفيلد رائعة حقًا."

وأتم حديثه عن سافينيو "لقد صنع الكثير من الفرص الموسم الماضي وكان مؤثرا، لكن في الثلث الهجومي الأخير لم يكن كذلك، ولكنه يتعلم نظرًا لصغر سنه، فإنه كلما تحسن أكثر فإنه سيصبح لاعبًا من الطراز الأول لأنه يستطيع اللعب على كلا الجانبين، فهو يتمتع بالسرعة وسيكون لاعباً بارزاً في مانشستر سيتي".

ونشرت تقارير عن اقتراب سافينيو من توقيع عقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي للاستمرار مع الفريق، بعدما كان قريبا من الرحيل الصيف الماضي إلى توتنام.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع برصيد 7 نقاط، فيما يحل بيرنلي في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.