مؤتمر ماريسكا: بالمر يغيب حتى التوقف الدولي القادم بسبب الإصابة

إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون

أعلن إنزو ماريسكا المدير لفني لتشيلسي غياب كول بالمر نجم الفريق، حتى فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون: "بالمر يغيب من أسبوعين إلى 3 أسابيع ربما حتى التوقف الدولي ليتعافى بنسبة 100 % وقررنا حمايته لتجنب تعرضه لإصابة أشد".

وأكمل "بالمر ليس بحاجة إلى جراحة، الأمر يتعلق فقط بآلام فخذه، لذلك نحن حذرين ونمنحه الراحة ونأمل أن يكون لائقا تماما بعد فترة التوقف الدولي".

وعن موقف المصابين، أوضح ماريسكا "روميو لافيا وبينوا باديشيلي سنرى إمكانية انضمامها إلينا غدا ضد برايتون".

ودافع مدرب تشيلسي، عن حارسه روبرت سانشيز: "كان رائعا في النصف الأخير من الموسم الماضي وبداية هذا الموسم، ولا توجد أي مشكلة معه".

وأضاف "ارتكب خطأ ضد مانشستر يونايتد وهو يدرك ذلك، ولكن حارس المرمى يرتكب الأخطاء تماما مثل الدفاع والهجوم، وقد يحدث ذلك مجددا لأنه قرار سريع".

وأتم "ربما استقبلنا 5 أهداف بسبب أخطاء الموسم الماضي من روبرت، ولكن كم هدفا تجنبناه بفضل تصدياته، أعتقد أنها كثيرة".

وخسر تشيلسي أمام مانشستر يونايتد 2-1 في مباراة شهدت تلقي سانشيز بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل برايتون المركز الـ14 برصيد 5 نقاط.

ويستضيف البلوز منافسه برايتون الساعة الخامسة مساء السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.