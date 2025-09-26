مؤتمر سلوت: أشعر بالحزن تجاه ليوني وضم كييزا في قائمة دوري الأبطال.. وهذا موقف إيزاك

دافع أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن وجود خيارات كافية في مركز قلب الدفاع بعد إصبة جيوفاني ليوني.

وتعرض المدافع الإيطالي ليوني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة ليفربول أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة.

وانضم ليوني البالغ من العمر 18 عاما إلى ليفربول في الصيف الماضي قادما من بارما الإيطالي.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كريستال بالاس: "لدينا خيارات كافية لاستبدال لاعب في مركز قلب الدفاع إذا لزم الأمر".

ويتواجد في قلب دفاع فريق ليفربول فيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، وجو جوميز، بالإضافة إلى إمكانية لعب أندرو روبرتسون، وواتارا إندو في هذا المركز.

وعن إصابة ليوني، قال سلوت "جيوفاني ليوني يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وسيغيب عن الملاعب حوالي عام، ولكنه لا يزال صغيرا وأمامه سنوات عديدة ليلعبها بعد تعافيه من الإصابة".

وأكمل "أشعر بالحزن الشديد تجاه ليوني. قد تكون كرة القدم قاسية أحيانًا، شاب في الثامنة عشرة من عمره وقدم بداية رائعة لكنها انتهت مبكرًا، أتمنى أن يتعافى ويتألق الموسم المقبل، سيُظهر للجميع كامل إمكاناته في الموسم المقبل."

وكشف أرني سلوت عن ضم فيديريكو كييزا إلى قائمة دوري أبطال أوروبا بدلا من جيوفاني ليوني: "لقد بحثنا الأمر، نسعى لضم فيديريكو كييزا إلى قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا بدلا من جيوفاني ليوني بما يتماشى مع لائحة الاتحاد الأوروبي التي تسمح بالتغيير في حالة الغياب طويل الأمد".

ولم يتواجد كييزا في قائمة ليفربول الأولى المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول منافسه جالاتا سراي يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

وبسؤاله عن مارك جويهي مدافع وقائد كريستال بالاس، رد سلوت "لا أعتقد أنه قبل يوم واحد من مباراتنا ضدهم سأتحدث عنه مرة أخرى، إنه لاعب في كريستال بالاس وهو عنصر مهم جدًا لهم طوال فترة وجوده هناك."

وارتبط اسم جويهي بالانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس الخامسة مساء السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وأثنى مدرب ليفربول على قوة فريق كريستال بالاس" فريق قوي جدا، لم يخسر آخر 17 مباراة رسمية، إنهم فريق يصعب هزيمته، ولكننا أيضا فريق يصعب هزيمته".

وأتم حديثه عن ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق "إيزاك جاهز للعب دقائق إضافية، لكن خوضه 90 دقيقة يعتمد على وتيرة المباراة وشدتها، هو الآن في مرحلة متقدمة من فترة التحضير للموسم الجديد، وعادة بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من فترة التحضير، يصل اللاعبون إلى 60-70 دقيقة."

وشارك إيزاك في 3 مباريات منذ انضمامه إلى ليفربول الشهر الجاري، ولكنه لم يكمل 90 دقيقة.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات، فيما يحل كريستال بالاس في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.