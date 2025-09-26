ساليبا: إيتو أفضل لاعب إفريقي عبر التاريخ.. وهذا سبب تفضيل راموس على مالديني

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 12:11

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

اختار ويليام ساليبا لاعب أرسنال أفضل لاعب إفريقي عبر التاريخ، وفضّل سيرخيو راموس على باولو مالديني كأفضل مدافع من وجهة نظره.

المدافع الفرنسي صاحب الـ 24 عاما عاد للمشاركة في المباريات بعد تعرضه للإصابة ضد ليفربول.

وقال ساليبا في حواره مع شبكة سكاي: "من كان قدوتي الكروية؟ ميسي وإيتو، عندما تكون طفلا لا تشاهد قلب الدفاع، فقط المهاجمين والأجنحة، وصامويل إيتو لاعب لا يتم تقديره بالشكل الكافي فهو بالنسبة لي أعظم لاعب إفريقي على مر التاريخ، دروجبا أسطورة لكن بالنسبة لي إيتو أفضل".

وأضاف "أقوى مهاجم واجهته على الإطلاق؟ مبابي فهو يستطيع فعل كل شيء".

وأتم "مالديني أم راموس؟ لأكون منصفا لم أشاهد مالديني، لكن أعتقد أن راموس ربما لا يحظى بالتقدير الكافي في إنجلترا، هو قائد فاز بالعديد من الألقاب وخاصة دوري أبطال أوروبا وفاز بكأس العالم واليورو، بالنسبة لي هو الشخص المناسب".

وخاض ساليبا هذا الموسم 5 مباريات بقميص الجنرز وصنع هدفا في الفوز على بورت فايل في كأس الرابطة الإنجليزية.

المدافع الفرنسي صاحب الأصول الكاميرونية يمتد تعاقده مع أرسنال حتى صيف 2027.

إجمالا خاض مع الفريق 139 مباراة سجل 7 وصنع 3، وسبق أن أعير قبلها لسانت إيتيان ونيس ومارسيليا.

