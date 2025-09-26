لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يأمل بيع فلاهوفيتش لـ تشيلسي أو يونايتد في يناير المقبل

لا يزال يوفنتوس يأمل في بيع مهاجمه دوشان فلاهوفيتش قبل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ورفض المهاجم الصربي تجديد تعاقده مع يوفنتوس وكذلك الرحيل عن صفوف الفريق رغم اهتمام أكثر من فريق بالحصول على خدماته.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يأمل في بيع دوشان فلاهوفيتش إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد في شتاء 2026 قبل أن ينتهي تعاقده في صيف نفس العام ويرحل بدون مقابل.

وبررت الصحيفة الإيطالية السبب ذلك بأن قائمة البلوز والشياطين الحمر غير مكتملة وسيبحثون عن خيارات هجومية في يناير المقبل.

ودعم يوفنتوس هجومه في الصيف الحالي بضم الثنائي لويس أوبيندا وجوناثان ديفيد، ويعتمد عليهما إيجور تودور المدير الفني ليوفنتوس بشكل أساسي.

ورغم ذلك يتصدر الصربي ترتيب هدافي يوفنتوس هذا الموسم بتسجيل 4 أهداف سجلها بعدما شارك كبديل في 5 مباريات.

وسبق أن كشفت نفس الصحيفة أن برشلونة يفكر في ضم الصربي في الصيف المقابل في عقد انتقال حر. (طالع التفاصيل)

كما ارتبط اسمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بالانتقال إلى أرسنال وتشيلسي ولكنه استمر بالسيدة العجوز في نهاية الأمر.