لا جازيتا ديلو سبورت: برشلونة يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش مجانا

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 16:05

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

يخطط نادي برشلونة للتعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش خلال الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن برشلونة يخطط للتعاقد مع دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس بالصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن يوفنتوس يحاول التخلص من فلاهوفيتش في الانتقالات الشتوية خوفا من الرحيل المجاني بنهاية الموسم.

وتعرض فلاهوفيتش للهجوم من جماهير يوفنتوس منذ الموسم الماضي بسبب عدم استقرار مستواه إلا أنه تلقى الدعم بعد تألقه في مباراتي الموسم الجاري.

وتمكن فلاهوفيتش من التسجيل في المباراة الأولى أمام بارما.

وفاز يوفنتوس على منافسه جنوى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية سجله فلاهوفيتش.

فلاهوفيتش ارتبط خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بالانتقال إلى أرسنال وتشيلسي ولكنه استمر بالسيدة العجوز في نهاية الأمر.

فلاهوفيتش برشلونة يوفنتوس
نرشح لكم
من سيقول لا؟ بنفيكا يعلن عودة جوزيه مورينيو بعد ربع قرن أنسو فاتي يظهر في قائمة موناكو لأول مرة سكاي: مورينيو يوافق على تدريب بنفيكا لويس دياز: برشلونة فاوضني خلال الصيف.. وسعيد بقرار الانضمام إلى بايرن سيميوني: تمت إهانتي طيلة 90 دقيقة.. لكن عليّ أن أتحلى بالهدوء مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا بالمر: نستحق أكثر من ذلك ضد بايرن ميونيخ التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس
أخر الأخبار
أوسكار رويز: لدينا عناصر على نفس كفاءة حكام القمة في فيفا 7 دقيقة | الدوري المصري
بدلاء مودرن سبورت يخطفون تعادلا مثيرا أمام إنبي في +95 17 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - الشيبي أساسي في تشكيل بيراميدز.. وعاطف يقود هجوم زد 23 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تحديد موعد جلسة لجنة شكاوى اللاعبين مع زيزو ساعة | الدوري المصري
الأهلي يتعاقد مع الهولندي لانجيلير مديرا فنيا لقطاع الناشئين ساعة | الدوري المصري
من سيقول لا؟ بنفيكا يعلن عودة جوزيه مورينيو بعد ربع قرن ساعة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي في المركز الثالث.. السعيد يهز شباك الدراويش للمرة التاسعة بمسيرته ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - لخلافة أحمد عمر.. تعيين الإسباني كوينتانا مديرا فني لفريق الاتحاد 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513672/لا-جازيتا-ديلو-سبورت-برشلونة-يخطط-للتعاقد-مع-فلاهوفيتش-مجانا