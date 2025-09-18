لا جازيتا ديلو سبورت: برشلونة يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش مجانا

يخطط نادي برشلونة للتعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش خلال الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن برشلونة يخطط للتعاقد مع دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس بالصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن يوفنتوس يحاول التخلص من فلاهوفيتش في الانتقالات الشتوية خوفا من الرحيل المجاني بنهاية الموسم.

وتعرض فلاهوفيتش للهجوم من جماهير يوفنتوس منذ الموسم الماضي بسبب عدم استقرار مستواه إلا أنه تلقى الدعم بعد تألقه في مباراتي الموسم الجاري.

وتمكن فلاهوفيتش من التسجيل في المباراة الأولى أمام بارما.

وفاز يوفنتوس على منافسه جنوى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية سجله فلاهوفيتش.

فلاهوفيتش ارتبط خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بالانتقال إلى أرسنال وتشيلسي ولكنه استمر بالسيدة العجوز في نهاية الأمر.