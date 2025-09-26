ذا أثليتك: سافينيو يقترب من تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي

يقترب البرازيلي سافينيو يقترب من تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي بعقد طويل الأمد.

سافيو موريرا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكان الجناح البرازيلي قريبا من الانتقال لتوتنام الإنجليزي في الصيف الماضي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن البرازيلي سيمدد تعاقده الذي ينتهي في 2029 إلى 2031.

ويجري الطرفان مفاوضات في الوقت الحالي لإتمام عملية التجديد.

وغاب سافينيو عن أول 3 جولات من الموسم بسبب الإصابة وظهر لأول مرة أساسيا ضد هيدرسفيلد تاون في كأس الرابطة الإنجليزية وسجل هدفا قاد به الفريق لدور الـ 16.

صاحب الـ 21 عاما انضم لسيتي في صيف 2024 قادما من تروا الفرنسي مقابل 25 مليون يورو بعدما تألق خلال الإعارة بقميص جيرونا الإسباني.

وخاض سافينيو 52 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 13 بقميص مانشستر سيتي.

وبقميص منتخب البرازيلي خاض 13 مباراة دولية وسجل هدفا وحيدا.