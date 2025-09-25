مدحت شلبي: لا يمكنني الخوض في حياة الخطيب الشخصية.. وهذه قصة التأشيرة

علق الإعلامي مدحت شلبي على الشكوى الموجهة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على خلفية ما ذكره في حلقة سابقة.

وقال شلبي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "ما حدث أثار زوبعة لا ضرورة لها إطلاقا. لا أتملق أحدا ولا أتراجع عن كلام قلته إطلاقا ولكن أؤكد احترامنا لمحمود الخطيب أسطورة كرة القدم المصرية ولا يمكن أن نخوض في حياته الشخصية. لا أجرؤ على ذلك معه أو مع غيره".

وأضاف "أقول ما أراه مناسبا وكلامي ينسب لي وليس للقناة. كنت أتحدث في مبدأ عام وهو تهدئة الأجواء الكروية المصرية. هدفنا كان الارتقاء بالكرة أكثر بدون مشاكل ودون قصد التقليل من أحد أو إعلاء الآخر".

وعن مسألة تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية قال: "الموضوع أكبر من التأشيرة كثيرا. اعتذار الخطيب عن عدم السفر لحضور كأس العالم كان نموذجا من النماذج. الناس يريدون أن يطمئنوا على حالة الخطيب الصحية ولكن تصدير هذا الأمر باستمرار يزلزل ويدغدغ عواطف الملايين، والغرض من فقرة الأمس بالكامل هو التوقف عن هذه الدغدغة فقط".

وأوضح "مسألة التأشيرة بسيطة ولن أخوض في تفاصيلها.. ولكن لدينا مصدر قال بعض الأمور التي تخص الإجراءات الإدارية. قلت ذلك من خلال هذا المصدر المقرب من المطبخ مثل أي صحفي أو إعلامي. إن رأيت أن هذا ليس سليما فلك حق الرد والاتصال بالقناة أو المعدين واطلب المداخلة أو التصحيح وسنقوله على الهواء".

وواصل "باب الترشح لانتخابات الأهلي سيفتتح خلال يومين وسيستمر لمدة أسبوع وحتى الآن لم يحسم الخطيب قراره. أعلن عدم الترشح بسبب ظروفه الصحية وذلك حتى يمنح الفرصة للقوائم والمرشحين للاستعداد.. والآن لم يعد أحد يفهم شيئا. إن كان هناك مرشح آخر لا يريد النزول حبا في الخطيب أو خوفا من خسارته أمامه فهو لا يعرف ماذا يفعل الآن".

واختتم "لا أهتم بما يثار عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا أتابعها وأحترم كل الآراء، ولكن ما لا أحترمه هو صناعة التوجه لأنه أمر مصطنع. البعض افترض أني أتحدث عن المرض وأعوذ بالله من ذلك هذا لم يحدث".

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى شكوى من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مدحت شلبي مقدم برنامج "مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وكان الأهلي قد قرر تكليف محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي. (طالع التفاصيل)

وجاء يبان المجلس

"تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مدحت شلبي، مقدم برنامج "مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واستند محمود الخطيب، في شكواه على نصوص المواد 4 و16 و19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة".

وكان مدحت شلبي قد صرح عبر برنامجه بفشل محمود الخطيب في استخراج تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال كأس العالم للأندية، لكن رئيس الأهلي برر ذلك بسبب مرضه.

كما تحدث شلبي عن التأخر في إنشاء استاد الأهلي وتكليف خزينة النادي 120 مليون جنيه بسبب فشل المدربين الأجانب.