الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلامي مدحت شلبي

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 13:35

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي.

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات مدحت شلبي عبر برنامجه على قناة إم بي سي مصر 2.

وكان FilGoal.com قد علم أن محمود الخطيب قد كلّف محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي الأهلي برفع دعوى قضائية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي.

كما تقدم الأهلي بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام بسبب ما جاء على لسانه بشأن محمود الخطيب رئيس النادي من كلام ينافي الحقيقة وفقا لبيان النادي.

ومن المقرر أن يتم تقديم بلاغ للنائب العام خلال الساعات المقبلة بسبب ما وصفه الأهلي بتجاوزات ضد رئيس النادي.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"قررت إدارة النادي تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي، وما جاء على لسانه بشأن محمود الخطيب رئيس النادي، من كلام ينافي الحقيقة في برنامجه الذي تبثته قناة إم بي سي مصر 2، وتقديم بلاغ للنائب العام، وشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وكان الإعلامي مدحت شلبي قد صرح عبر برنامجه بفشل محمود الخطيب في استخراج تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال كأس العالم للأندية، لكن رئيس الأهلي برر ذلك بسبب مرضه.

كما تحدث شلبي عن التأخر في إنشاء استاد الأهلي وتكليف خزينة النادي 120 مليون جنيه بسبب فشل المدربين الأجانب.

