وفاة لاعب أرسنال السابق بعد إصابته في مباراة بالدرجة السابعة الإنجليزية

أعلن نادي تشيتشيستر سيتي الإنجليزي وفاة لاعبه بيلي فيجار.

وتعرض بيلي فيجار لاعب تشيتشيستر سيتي أحد أندية الدرجة السابعة الإنجليزية لإصابة قوية على مستوى الرأس دخل على إثرها في غيبوبة.

لاعب أرسنال السابق تعرض لإصابة قوية على مستوى الرأس بعد اصطدامه بحائط خرساني ما تسبب في إصابة دماغية خطيرة.

وأًصيب بيلي صاحب الـ21 عاما خلال مواجهة فريق وينجيت آند فينشلي أثناء محاولة منع الكرة من الخروج لرمية تماس.

وألغيت المباراة بعد 13 دقيقة فقط من بدايتها بعد وصول سيارة إسعاف وطائرة إسعاف لنقل اللاعب للمستشفى.

فيجار بدأ مسيرته في أكاديمية هالي إند ثم لعب مع أرسنال لفرق تحت 18 وتحت 21 مع أرسنال ورحل قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2024.

وانضم لفريق تشيتشيستر سيتي بعد سلسلة من الإعارات وسجل مؤخرا أول هدف له في مسيرته.

وأصدر تشيتشيستر سيتي بيانا رسميا "بعد إصابة دماغية خطيرة يوم السبت الماضي، وُضع بيلي فيجار في غيبوبة، واحتاج إلى عملية جراحية يوم الثلاثاء لتعزيز فرص تعافيه، ورغم أن هذه العملية ساعدته، إلا أن الإصابة كانت تفوق قدرته على التحمل، وتوفي صباح يوم الخميس".

وانضم فيجار إلى أرسنال في الرابعة عشرة من عمره، وتدرج في صفوف الشباب حتى وصل إلى فئة تحت 21 عامًا، حيث شارك في أربع مباريات.

وأمضى فيجار فترات على سبيل الإعارة مع ديربي كاونتي - حيث لعب مع فريق تحت 21 عامًا، ولعب لأندية إيستبورن بورو، وهاستينجز يونايتد قبل أن يوقع مع تشيتشيستر سيتي في أغسطس الماضي.