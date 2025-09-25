"الشرط الجزائي لن يحدد مستقبله".. بايرن ميونيخ يرد على أنباء رحيل هاري كين

رد بايرن ميونيخ على الأنباء المتداولة حول إمكانية رحيل هاري كين مهاجم الفريق.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وتداولت تقارير إنجليزية أخبارًا عن إمكانية عودة هاري كين إلى الدوري الإنجليزي مجددًا.

وأشارت التقارير إلى أن هاري كين لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 65 مليون يورو.

ورد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ يرد على موقف هاري كين: "إنه في سن يسمح له باتخاذ قراراته بنفسه، سواء بوجود بند بالشرط الجزائي أم لا، ولكننا نتمنى بالطبع أن نحقق نجاها مع كين سواء هذا الموسم أو في المستقبل".

وأوضح لصحيفة بيلد "عرفنا هاري كين من توتنام بفضل مهاراته التهديفية، لكن أسلوب لعبه الحالي مع بايرن وقيادته للفريق وتضحياته تظهر ببساطة أنه يريد الفوز بالألقاب، وهو قادر على تحقيق ذلك معنا."

وانضم هاري كين إلى بايرن ميونيخ قادما من توتنام هوتسبير صيف 2023 مقابل 100 مليون يورو وبعقد يمتد 5 سنوات.

كما صرح فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ: "هاري كين في حالة جيدة جدا الآن، ولا أريد في فتح نقاش جديد".

وأكمل كومباني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيردر بريمن مساء الجمعة في الدوري الألماني "الشيء الوحيد الذي أراه دائما أنه لا يزال متعطشا للفوز بالألقاب وهو قادر على ذلك مع بايرن، هذا هو محور تركيزنا".

وكان توماس فرانك المدير الفني لتوتنهام صرح "أعتقد أن العديد من مشجعي توتنهام بمن فيهم أنا يرغبون في عودة هاري كين، إذا أراد الانضمام إلينا، فنحن نرحب به بكل سرور".

ويمتد عقد هاري كين مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2027.

ولعب صاحب الـ32 عاما 7 مباريات هذا الموسم مسجلا 13 هدفا، وصنع 3 أهداف في كافة البطولات.