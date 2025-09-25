خبر في الجول - ترشح الخطيب ينتظر رأي الأطباء.. وكواليس اجتماعه مع ياسين منصور

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 21:26

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب رئيس الأهلي

ينتظر محمود الخطيب رئيس الأهلي رأي الأطباء الأخير بشأن إمكانية الترشح للانتخابات المقبلة للنادي.

وعلم FilGoal.com أن الأطباء يشترطون تجنب الضغوط قدر الإمكان، وهو ما يراه الخطيب ممكنا مع قائمة قوية تجنبه التدخل خارج إطار الضرورة القصوى.

كذلك علم FilGoal.com أن ياسين منصور هو من طلب الاجتماع بالخطيب وأبلغه بأنه مستعد لمساعدته أيا كان دوره، سواء كنائب إن قرر الخطيب الترشح للرئاسة، أو كرئيس إن رأى الخطيب أنه يصلح لخلافته.

ومن جانبه، يرى الخطيب في ياسين منصور مرشحا يصلح كنائب وكرئيس أيضا إن لم يترشح، ويدرس الأمر تمهيدا لإعلان القرار النهائي خلال أيام.

وفي حال دخول ياسين منصور كنائب ضمن قائمة الخطيب، سيعود خالد مرتجي إلى منصبه الحالي أمينا للصندوق.

وكما ذكر FilGoal.com من قبل، ستضم القائمة سيد عبد الحفيظ كعضو ليتولى المسؤولية عن ملف كرة القدم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الترشح لانتخابات الأهلي سيبدأ يوم السبت 27 سبتمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر.

وحصل الأهلي على الموافقة من الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة بفتح الترشح يوم السبت المقبل بدلا من الإثنين كما كان محددا سلفا.

وذلك بعد أن جاءت كل الإجراءات السابقة في الجمعية العمومية بشكل سليم.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اختيار النادي الأهلي ليوم 31 أكتوبر لإجراء الانتخابات (طالع التفاصيل).

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

وكان محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق نيته عدم الترشح لفترة جديدة على مقعد رئيس النادي الأهلي.

ويؤجل الخطيب قراره النهائي لحين العودة بعد أداء مناسك العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهده كرئيس بلقب الدوري 5 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وشارك في كأس العالم للأندية 5 مرات وفاز الفريق بالبرونزية في 3 منها.

