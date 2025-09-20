خبر في الجول - الاستقرار على الموعد المبدئي لانتخابات النادي الأهلي

حدد مجلس إدارة الأهلي الموعد المبدئي لعقد انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد حدد يوم 31 أكتوبر المقبل لعقد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن محمود الخطيب اجتمع مع عبد الحفيظ بمقر الأهلي لمناقشة تواجده داخل النادي الفترة المقبلة.

وأقنع الخطيب، سيد عبد الحفيظ بالتواجد في قائمته حال استقر على الترشح.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

وكان محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق نيته عدم الترشح لفترة جديدة على مقعد رئيس النادي الأهلي.

ويؤجل الخطيب قراره النهائي لحين العودة بعد أداء مناسك العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهده كرئيس بلقب الدوري 5 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وشارك في كأس العالم للأندية 5 مرات وفاز الفريق بالبرونزية في 3 منها.