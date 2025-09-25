سلوت: ليفربول دفع المتبقي من عقد جوتا لعائلته

كشف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن النادي دفع المتبقي من عقد ديوجو جوتا لعائلته.

وتوفي جوتا في حادث سير رفقة شقيقه قبل أسابيع على انطلاق الموسم الجديد.

وقال أرني سلوت في تصريحات لشبكة TNT نقلها موقع thisisanfield: "يتم انتقاد مُلاك النادي مثل المدربين، لكن طريقة إدارتهم للأمر بدفع الراتب المتبقي من عقد جوتا لزوجته وأولاده أمر جدير بالشكر".

وأتم "ربما يظن البعض أن هذا أمر عادي، لكن هذا لا يحدث في كرة القدم".

وسبق أن كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن ليفربول قرر دفع العامين المتبقين من عقد البرتغالي.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.