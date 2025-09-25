المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتلقى شكوى من الخطيب ضد مدحت شلبي

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 20:11

كتب : FilGoal

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى شكوى من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مدحت شلبي مقدم برنامج "مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وكان الأهلي قد قرر تكليف محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي. (طالع التفاصيل)

وجاء يبان المجلس

أخبار متعلقة:
الأهلي ينشر صورة حصول الخطيب على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم خبر في الجول - الخطيب يكلف محمد عثمان برفع دعوى قضائية ضد الإعلامي مدحت شلبي كامل أبو علي: لم نفاوض السعيد وأتواصل مع الخطيب مباشرة لضم لاعبين.. وكيف أنافس بيراميدز؟ سيد عبد الحفيظ: جلستي مع الخطيب؟ لا يوجد شيء رسمي حتى الآن

"تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مدحت شلبي، مقدم برنامج "مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واستند محمود الخطيب، في شكواه على نصوص المواد 4 و16 و19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة".

وكان مدحت شلبي قد صرح عبر برنامجه بفشل محمود الخطيب في استخراج تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال كأس العالم للأندية، لكن رئيس الأهلي برر ذلك بسبب مرضه.

كما تحدث شلبي عن التأخر في إنشاء استاد الأهلي وتكليف خزينة النادي 120 مليون جنيه بسبب فشل المدربين الأجانب.

الأهلي محمود الخطيب مدحت شلبي
نرشح لكم
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة انتهت الدوري – المصري (2)-(3) بتروجت.. فوز البترولي عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية انتهت الدوري المصري - بيراميدز (4)-(0) طلائع الجيش.. رباعية شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب
أخر الأخبار
خطوة من اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب تعارض كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب 9 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(0) اليابان.. بداية المباراة 15 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة – إيقاف ثنائي الزمالك وإداري الأبيض ولاعب الجيش لمدة موسم 33 دقيقة | كرة طائرة
تشكيل مصر للشباب- ثلاثي في الهجوم وكاباكا يقود الوسط ضد اليابان في افتتاح كأس العالم 45 دقيقة | منتخب مصر
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين ساعة | الكرة الأوروبية
عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة ساعة | الدوري المصري
حجازي يسجل ويقود نيوم للفوز الثالث على التوالي ضد الرياض ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514112/المجلس-الأعلى-لتنظيم-الإعلام-يتلقى-شكوى-من-الخطيب-ضد-مدحت-شلبي