المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتلقى شكوى من الخطيب ضد مدحت شلبي

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى شكوى من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مدحت شلبي مقدم برنامج "مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وكان الأهلي قد قرر تكليف محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي. (طالع التفاصيل)

وجاء يبان المجلس

"تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مدحت شلبي، مقدم برنامج "مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واستند محمود الخطيب، في شكواه على نصوص المواد 4 و16 و19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة".

وكان مدحت شلبي قد صرح عبر برنامجه بفشل محمود الخطيب في استخراج تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال كأس العالم للأندية، لكن رئيس الأهلي برر ذلك بسبب مرضه.

كما تحدث شلبي عن التأخر في إنشاء استاد الأهلي وتكليف خزينة النادي 120 مليون جنيه بسبب فشل المدربين الأجانب.