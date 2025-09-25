ليفربول يحتفظ بجوهرته.. نجوموها يوقع أول عقد احترافي في مسيرته

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 18:10

كتب : FilGoal

ريو نجوموها - ليفربول

وقع ريو نجوموها لاعب ليفربول الشاب أول عقد احترافي في مسيرته.

وكشف موقع ليفربول الرسمي، عن توقيع نجوموها عقده الاحترافي الأول مع الريدز بعد تألقه اللاعب هذا الموسم.

النجم الإنجليزي صاحب الـ17 عاما لعب هذا الموسم 4 مباريات مع الفريق الأول لليفربول تحت قيادة أرني سلوت.

أخبار متعلقة:
ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية رومانو: إصابة جيوفاني ليوني مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي إيزاك افتتح أهدافه.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

نجوموها شارك في مباراتين بالدوري، ونجح في تسجيل هدف الفوز في شباك نيوكاسل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

كما شارك أساسيا أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة، بالإضافة لمشاركته 16 دقيقة أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وانضم ريو نجوموها إلى أكاديمية ليفربول في سبتمبر 2024، بعد أن كان لاعبا ضمن صفوف تشيلسي.

ولعب مع فريق تحت 18، و19، و21 عاما في ليفربول الموسم الماضي، قبل تصعيده للفريق الأول.

ولعب ضمن صفوف منتخب إنجلترا تحت 19 سنة 3 مواجهات ودية، وصنع هدفا أمام إسبانيا.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بالعلامة الكاملة.

ريو نجوموها ليفربول
نرشح لكم
وفاة لاعب أرسنال السابق بعد إصابته في مباراة بالدرجة السابعة الإنجليزية "الشرط الجزائي لن يحدد مستقبله".. بايرن ميونيخ يرد على أنباء رحيل هاري كين سلوت: ليفربول دفع المتبقي من عقد جوتا لعائلته صدمة لـ ريال مدريد.. ذا أثليتك: ساليبا قرر تجديد عقده مع أرسنال ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال وتوتنام بدون مفاجآت إلى دور الـ 16 كأس الرابطة - الأخوان هيسكي يشاركان في فوز مانشستر سيتي.. ونيوكاسل يكتسح برادفورد ابنا هيسكي على مقاعد البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة القمة 25 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (0)-(0) برشلونة.. الأول يضيع من راشفورد 25 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة لاعب أرسنال السابق بعد إصابته في مباراة بالدرجة السابعة الإنجليزية 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الشرط الجزائي لن يحدد مستقبله".. بايرن ميونيخ يرد على أنباء رحيل هاري كين ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - ترشح الخطيب ينتظر رأي الأطباء.. وكواليس اجتماعه مع ياسين منصور ساعة | الدوري المصري
سلوت: ليفربول دفع المتبقي من عقد جوتا لعائلته ساعة | الدوري الإنجليزي
رابيو: لاعبو ميلان يتعلمون من أليجري ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514107/ليفربول-يحتفظ-بجوهرته-نجوموها-يوقع-أول-عقد-احترافي-في-مسيرته