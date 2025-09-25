ليفربول يحتفظ بجوهرته.. نجوموها يوقع أول عقد احترافي في مسيرته

وقع ريو نجوموها لاعب ليفربول الشاب أول عقد احترافي في مسيرته.

وكشف موقع ليفربول الرسمي، عن توقيع نجوموها عقده الاحترافي الأول مع الريدز بعد تألقه اللاعب هذا الموسم.

النجم الإنجليزي صاحب الـ17 عاما لعب هذا الموسم 4 مباريات مع الفريق الأول لليفربول تحت قيادة أرني سلوت.

نجوموها شارك في مباراتين بالدوري، ونجح في تسجيل هدف الفوز في شباك نيوكاسل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

كما شارك أساسيا أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة، بالإضافة لمشاركته 16 دقيقة أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وانضم ريو نجوموها إلى أكاديمية ليفربول في سبتمبر 2024، بعد أن كان لاعبا ضمن صفوف تشيلسي.

ولعب مع فريق تحت 18، و19، و21 عاما في ليفربول الموسم الماضي، قبل تصعيده للفريق الأول.

ولعب ضمن صفوف منتخب إنجلترا تحت 19 سنة 3 مواجهات ودية، وصنع هدفا أمام إسبانيا.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بالعلامة الكاملة.