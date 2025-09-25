أمين عدلي: المشاركة مع المغرب في أمم إفريقيا حلم بالنسبة لي

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 14:39

كتب : FilGoal

أمين عدلي (الصورة من الموقع الرسمي لبورنموث)

يحلم أمين عدلي لاعب بورنموث بالتواجد مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا المقبلة.

وتقام البطولة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وقال أمين عدلي لاعب بورنموث عبر صحيفة المنتخب: "أحلم بالمشاركة في أمم إفريقيا، نريد بالاحتفاظ بالكأس في بلادنا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

وتابع "أريد أن أكون مستعدا دائما مع بورنموث للوصول إلى قمة مستواي والمشاركة في أمم إفريقيا مع المغرب".

وشدد "ستكون أمم إفريقيا لحظة حاسمة بالنسبة لنا، وأتطلع إلى التألق مع فريقي لبناء الثقة، فعندما تشعر بالثقة تكون في قمة الارتياح وهو ما يسهل عليك الأداء مع المنتخب".

واختتم عدلي تصريحاته "أمم إفريقيا حلم بالنسبة لي أن ألعب في المغرب، نريد الاحتفاظ بالكأس".

وقضى أمين عدلي الذي بدأ مسيرته في تولوز الفرنسي، 4 مواسم في الدوري الألماني مع فريق باير ليفركوزن.

وسجل 23 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة في 142 مباراة مع ليفركوزن.

أمين عدلي لديه 15 مباراة دولية مع المنتخب المغربي، وسجل خلالهم هدفا وحيدا.

وفضّل عدلي اختيار تمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الفرنسي الذي يحمل جنسيته.

