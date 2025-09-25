تقرير برتغالي: 200 ألف يورو تفصل الأهلي عن برونو لاج

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 12:19

كتب : أحمد الخولي

برونو لاج

بات المدرب البرتغالي برونو لاج قريبا من تولي تدريب النادي الأهلي.

ويسعى الأهلي لإتمام تعاقده مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتا.

وبحسب صحيفة ojogo البرتغالية، فإن 200 ألف يورو تفصل الأهلي عن التعاقد مع برونو لاجي بعدما وصل العرض إلى 4.8 مليون يورو بينما يرغب المدرب البرتغالي في الحصول على 5 ملايين يورو ومن المتوقع الوصول إلى اتفاق قريبا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن برونو لاج كان يفضل البقاء في أوروبا ورفض عروضا من البرازيل والخليج، لكن إصرار الأهلي وشروط العقد المُقدمة وموقف عائلته الإيجابي جعلت يغير رأيه.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي قدم عرضا بقيمة 3.5 مليون يورو سنويا لبرونو لاج، وأن المدرب البرتغالي طلب 5 ملايين يورو. (طالع التفاصيل)

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي.

وأقيل لاج من تدريب بنفيكا وتولى جوزيه مورينيو المهمة بدلا منه.

وسبق وأن تولى برونو لاج قيادة فرق بنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو قبل أن يتولى بنفيكا مجددا خلال الفترة من سبتمبر 2024 ولمدة موسم.

ولعب بنفيكا تحت قيادة برونو لاج في الولاية الأخيرة 66 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 46 منهم وخسر 11 بينما تعادل في 9 لقاءات.

الأهلي برونو لاج
