في الجول يكشف تفاصيل عرض الأهلي لبرونو لاج.. وطلب المدرب البرتغالي

علم FilGoal.com تفاصيل عرض الأهلي المالي للتعاقد مع المدرب البرتغالي برونو لاج.

ويسعى الأهلي لإتمام تعاقده مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي قدم عرضا بقيمة 3.5 مليون يورو سنويا لبرونو لاج.

المدرب البرتغالي يرغب في الحصول على 5 ملايين يورو وجاري التفاوض للوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وكان مصدر من الأهلي قد قال في وقت سابق لـFilGoal.com : "قدمنا عرضا رسيما للتعاقد مع برونو لاج لتولي تدريب الفريق وننتظر رد المدرب البرتغالي".

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي.

وأقيل لاج من تدريب بنفيكا وتولى جوزيه مورينيو المهمة بدلا منه.

وسبق وأن تولى برونو لاج قيادة فرق بنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو قبل أن يتولى بنفيكا مجددا خلال الفترة من سبتمبر 2024 ولمدة موسم.

ولعب بنفيكا تحت قيادة برونو لاج في الولاية الأخيرة 66 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 46 منهم وخسر 11 بينما تعادل في 9 لقاءات.