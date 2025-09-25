الرياضية: بروزوفيتش يرغب في الاستمرار مع النصر

يرغب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الاستمرار مع فريق النصر السعودي.

ويرتبط بروزوفيتش بتعاقد مع النصر حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة الرياضية أن مارسيلو بروزوفيتش يسعى لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع النصر.

وينتظر اللاعب الكرواتي بدء المحادثات الرسمية من النادي من أجل الاستمرار مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أنه لم يحدث تواصل بين النادي واللاعب خلال الفترة الأخيرة مع التغييرات الإدارية التي شهدها النصر في الفترة لاماضية.

ولا يملك بروزوفيتش عروض أوروبية خلال الفترة الحالية وفقا لتقرير صحيفة الرياضية.

وذكرت التقارير السعودية قبل انطلاق الموسم أن النصر كان قد استقر على رحيل بروزوفيتش ولكن ارتباطه بالانتقال لنادي الهلال غير خطط النادي تجاه لاعبه الكرواتي.

وسبق لبروزوفيتش اللعب تحت قيادة إنزاجي بقميص إنتر وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 حينما خسر النيراتزوي أمام مانشستر سيتي بهدف رودري.

وانتقل بروزوفيتش لصفوف النصر في صيف 2023 بعقد يمتد حتى صيف 2026.