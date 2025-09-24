كأس الرابطة - الأخوان هيسكي يشاركان في فوز مانشستر سيتي.. ونيوكاسل يكتسح برادفورد

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

سافينيو - مانشستر سيتي

فاز مانشستر سيتي على حساب هدرسفيلد تاون بهدفين نظيفين في إطار دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل هدفي مانشستر سيتي فيل فودين في الدقيقة 18 لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدف.

وفي الشوط الثاني أضاف سافينيو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وتعد تلك المشاركة الأولى لسافينيو أساسيا هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

كما شارك في المباراة ريجان هيسكي، وجيدن هيسكي، نجلي إيميل هيسكي النجم الإنجليزي السابق.

وتواجد الثنائي هيسكي على مقاعد البدلاء قبل أن يحل جيدن هيسكي بدلا من نيكولاس أوريلي في الدقيقة 76، فيما شارك ريجان هيسكي في الدقيقة 83 بدلا من سافينيو.

وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، اكتسح نيوكاسل منافسه برادفورد سيتي برباعية مقابل هدف وحيد.

أحرز رباعية نيوكاسل جويلينتون في الدقيقتين 17، و75، فيما سجل ويليام أوسولا هدفين في الدقيقتين 19، و87.

أما هدف برادفورد فسجله أندي كوك في الدقيقة 79.

واكتمل الدور ثمن النهائي بتأهل أرسنال، وتوتنام هوتسبير، ونيوكاسل، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وليفربول، وريسكهام، وولفرهامبتون، وجريمبسي، وبرينتفورد، وسوانزي سيتي، وكريستال بالاس، وفولام، وويكومب، وكارديف سيتي، وبرايتون.

