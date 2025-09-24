أيمن أمير عبد العزيز يخضع لجراحة في الكتف

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 23:44

كتب : FilGoal

أيمن أمير عبد العزيز - الزمالك

أعلن أمير عبد العزيز المدرب المساعد السابق في نادي الزمالك، إصابة نجله أيمن.

وكشف أمير في تصريحات عبر قناة الزمالك: "نجلي أيمن خضع لجراحة في الكتف بعد تعرضه لخلع".

وأكمل "أمير تعرض لخلع في الكتف مرتين في الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لخلع للمرة الثالثة هذا الموسم".

أخبار متعلقة:
بوطيب: تجربتي مع الزمالك كانت ناقصة.. ولن أبوح بكل ما حدث خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد

وأتم "أمير احتاج لجراحة، خاصة أنه يلعب في مركز المهاجم ويستخدم ذراعه في الالتحامات".

وسيبدأ أيمن مرحلة التأهيل في الفترة المقبلة تمهيدا لعودته للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

ويلعب أيمن في مركز المهاجم في فريق الرديف بنادي الزمالك مواليد 2005.

ويتواجد في مركز المهاجم بالفريق الأول 5 لاعبين وهم عدي الدباغ، وناصر منسي، وأحمد شريف، وعمرو ناصر، وسيف الجزيري.

وتم تصعيد أيمن أمير عبد العزيز إلى الفريق الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة.

الدوري المصري أيمن أمير عبد العزيز
نرشح لكم
الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة الترتيب رغم التعثر.. وصعود دجلة وإنبي عقب الجولة الثامنة الدوري المصري - نتائج الجولة الثامنة ومواعيد التاسعة في غياب بيراميدز مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: المدرب تلقى عرضين ولكن يحترم تعاقده مع الإسماعيلي خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي الخامسة على التوالي بدون هزيمة.. وادي دجلة يفرض التعادل على البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا يتخطى عقبة مودرن سبورت بثنائية حمزة الجمل: من حق إنبي أن ينافس على المركز الـ 7 الأوائل انتهت الدوري - سيراميكا (2)-(0) مودرن والبنك (1)-(1) دجلة.. فوز وتعادل
أخر الأخبار
هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو ساعة | الدوري الإسباني
ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - روما يفوز على نيس.. وأنتوني يقود بيتيس لتعادل قاتل أمام نوتينجهام ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - 10 أهداف مصرية بفوز فيزبريم بالجولة الثالثة من أبطال أوروبا.. وخسارة لشبونة في غياب علي 2 ساعة | كرة يد
كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال وتوتنام بدون مفاجآت إلى دور الـ 16 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الجزيرة: خروج التني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة 2 ساعة | الوطن العربي
كأس الرابطة - الأخوان هيسكي يشاركان في فوز مانشستر سيتي.. ونيوكاسل يكتسح برادفورد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أيمن أمير عبد العزيز يخضع لجراحة في الكتف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514072/أيمن-أمير-عبد-العزيز-يخضع-لجراحة-في-الكتف