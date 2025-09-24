أيمن أمير عبد العزيز يخضع لجراحة في الكتف

أعلن أمير عبد العزيز المدرب المساعد السابق في نادي الزمالك، إصابة نجله أيمن.

وكشف أمير في تصريحات عبر قناة الزمالك: "نجلي أيمن خضع لجراحة في الكتف بعد تعرضه لخلع".

وأكمل "أمير تعرض لخلع في الكتف مرتين في الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لخلع للمرة الثالثة هذا الموسم".

وأتم "أمير احتاج لجراحة، خاصة أنه يلعب في مركز المهاجم ويستخدم ذراعه في الالتحامات".

وسيبدأ أيمن مرحلة التأهيل في الفترة المقبلة تمهيدا لعودته للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

ويلعب أيمن في مركز المهاجم في فريق الرديف بنادي الزمالك مواليد 2005.

ويتواجد في مركز المهاجم بالفريق الأول 5 لاعبين وهم عدي الدباغ، وناصر منسي، وأحمد شريف، وعمرو ناصر، وسيف الجزيري.

وتم تصعيد أيمن أمير عبد العزيز إلى الفريق الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة.