خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي

قرر النادي الأهلي موعد فتح باب الترشح للانتخابات لعضوية مجلس إدارة النادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الترشح لانتخابات الأهلي سيبدأ يوم السبت 27 سبتمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر.

وحصل الأهلي على الموافقة من الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة بفتح الترشح يوم السبت المقبل بدلا من الإثنين كما كان محددا سلفا.

وذلك بعد أن جاءت كل الإجراءات السابقة في الجمعية العمومية بشكل سليم.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اختيار النادي الأهلي ليوم 31 أكتوبر لإجراء الانتخابات (طالع التفاصيل).

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

وكان محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق نيته عدم الترشح لفترة جديدة على مقعد رئيس النادي الأهلي.

ويؤجل الخطيب قراره النهائي لحين العودة بعد أداء مناسك العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهده كرئيس بلقب الدوري 5 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وشارك في كأس العالم للأندية 5 مرات وفاز الفريق بالبرونزية في 3 منها.

