خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي

قرر النادي الأهلي موعد فتح باب الترشح للانتخابات لعضوية مجلس إدارة النادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الترشح لانتخابات الأهلي سيبدأ يوم السبت 27 سبتمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر.

وحصل الأهلي على الموافقة من الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة بفتح الترشح يوم السبت المقبل بدلا من الإثنين كما كان محددا سلفا.

وذلك بعد أن جاءت كل الإجراءات السابقة في الجمعية العمومية بشكل سليم.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اختيار النادي الأهلي ليوم 31 أكتوبر لإجراء الانتخابات (طالع التفاصيل).