ابنا هيسكي على مقاعد البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد

يتواجد نجلا النجم الإنجليزي السابق إيميل هيسكي على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد تاون في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقرر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الدفع بعدد من ناشئي الفريق في مواجهة هدرسفيلد تاون بدور الـ32 في كأس الرابطة المقرر انطلاقها العاشرة إلا الربع.

ويتواجد على مقاعد البدلاء ريجان هيسكي، وجيدن هيسكي.

ويغيب إيرلينج هالاند، وجيريمي دوكو، ورودري، بالإضافة إلى عمر مرموش المصاب عن المباراة، فيما يبدأ البرازيلي سافينيو المباراة أساسيا لأول مرة هذا الموسم.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ماتياس نونيز - جون ستونز - ناثان أكي - نيكولاس أوريلي

الوسط: ريكو لويس - نيكولاس جونزاليس - أوسكار بوب

الهجوم: فيل فودين - سافينيو - ديفين موكاسا

وعلى مقاعد البدلاء: دوناروما - روبن دياش - تيجاني ريندرز - برناردو سيلفا - كالفين فيليبس - كادين برايثويت - ريجان هيسكي - ستيفين مفوني - جيدن هيسكي

إيميل هيسكي مهاجم منتخب إنجلترا السابق خاض 62 مباراة دولية سجل خلالهم 7 أهداف.

ولعب هيسكي لأندية ليستر سيتي، وليفربول، وبرمينجهام، وويجان، وأستون فيلا، وبولتون قبل اعتزال كرة القدم عام 2016.