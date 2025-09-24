كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواجهة منتخب مصر الثاني لـ المغرب والبحرين في أكتوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب بالمغرب في التوقف الدولي بشهر أكتوبر.

وكان FilGoal.com قد أعلن خوض منتخب مصر الثاني مواجهتين أمام كل من منتخب المغرب للمحليين والبحرين. (مزيد من التفاصيل)

وكشف اتحاد الكرة خوض منتخب مصر الثاني مواجهتين أمام كل من منتخب المغرب للمحليين يوم 9 أكتوبر ومنتخب البحرين يوم 12 من الشهر نفسه.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وفضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني إقامة المعسكر في المغرب لمواجهة منتخبين مختلفين.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبات الثلاثة لخوض منافسات كأس العرب في قطر ديسمبر المقبل.

وكان منتخب مصر الثاني قد واجه تونس وديا في الإسماعيلية وفاز في المباراتين بنتيجتي 1-0 و3-0 على الترتيب بتوقف سبتمبر.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.