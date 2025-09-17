خبر في الجول - لمواجهة المغرب والبحرين.. تغيير مكان معسكر منتخب مصر الثاني في أكتوبر

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 19:41

كتب : محمد سمير

منتخب مصر الثاني

تقرر تغيير مكان معسكر منتخب مصر الثاني في توقف أكتوبر المقبل ليقام في المغرب بدلا من البحرين.

وكان من المقرر سفر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان يوم 6 أكتوبر المقبل إلى البحرين لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره البحريني ضمن الاستعدادات لمنافسات كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول - منتخب مصر الثاني يعلن موعد السفر إلى البحرين لخوض وديتين منتخب مصر الثاني يكرر فوزه أمام تونس بثلاثية استعدادا لكأس العرب تشكيل منتخب مصر الثاني - الشحات وناصر منسي أساسيان ضمن 7 تبديلات أمام تونس سامي يغادر معسكر منتخب مصر الثاني بسبب الإصابة

وعلم FilGoal.com أنه قد تقرر إقامة معسكر أكتوبر المقبل في المغرب بدلا من البحرين لخوض مباراتين وديتين بعد تلقي الاتحادين المصري والبحريني دعوة من نظيره المغربي.

ويواجه منتخب مصر الثاني نظيره منتخب المغرب للمحليين يوم 9 أكتوبر المقبل، بينما يواجه البحرين يوم 12 من الشهر ذاته.

وفضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني إقامة المعسكر في المغرب لمواجهة منتخبين مختلفين.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبات الثلاثة لخوض منافسات كأس العرب في قطر ديسمبر المقبل.

وكان منتخب مصر الثاني قد واجه تونس وديا في الإسماعيلية وفاز في المباراتين بنتيجتي 1-0 و3-0 على الترتيب بتوقف سبتمبر.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني
نرشح لكم
"قرار البحرين ومشاهدة مواجهة جيبوتي".. في الجول يكشف أسباب نقل معسكر المنتخب الثاني للمغرب الحضري: أمم إفريقيا لن تكون سهلة ولكن نثق بالمنتخب.. وهذا الفارق بيننا وبين الجيل الحالي أشرف صبحي وأساطير الكرة المصرية يشهدون احتفالية استقبال كأس أمم إفريقيا في مصر اكتملت صفوف منتخب الشباب.. تيبو جابريال يصل إلى تشيلي استعدادا لكأس العالم قبل كأس العالم.. أسامة نبيه يحدد برنامج معسكر منتخب الشباب في تشيلي فيفا يعلن تعديلا جديدا في أجندة فترات التوقف الدولي منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في تشيلي استعدادا لمنافسات كأس العالم بعد 26 ساعة طيران.. وصول بعثة منتخب مصر إلى تشيلي
أخر الأخبار
كسر رقم جيرارد.. صلاح ثاني أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري الأبطال 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ليفربول (2)-(0) أتليتكو مدريد.. جووووول صلاح 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (1)-(0) أتالانتا.. جووول أول 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (0)-(0) تشيلسي.. بداية اللقاء 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"قرار البحرين ومشاهدة مواجهة جيبوتي".. في الجول يكشف أسباب نقل معسكر المنتخب الثاني للمغرب 30 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر فليك: أريد تكرار ما قدمناه ضد فالنسيا.. وهذه مميزات نيوكاسل ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - بايرن ميونيخ وتشيلسي يدفعان بالقوة الضاربة ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل سان جيرمان - مايولو وباركولا يقودان هجوم باريس أمام أتالانتا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513614/خبر-في-الجول-لمواجهة-المغرب-والبحرين-تغيير-مكان-معسكر-منتخب-مصر-الثاني-في-أكتوبر