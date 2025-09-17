خبر في الجول - لمواجهة المغرب والبحرين.. تغيير مكان معسكر منتخب مصر الثاني في أكتوبر

تقرر تغيير مكان معسكر منتخب مصر الثاني في توقف أكتوبر المقبل ليقام في المغرب بدلا من البحرين.

وكان من المقرر سفر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان يوم 6 أكتوبر المقبل إلى البحرين لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره البحريني ضمن الاستعدادات لمنافسات كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وعلم FilGoal.com أنه قد تقرر إقامة معسكر أكتوبر المقبل في المغرب بدلا من البحرين لخوض مباراتين وديتين بعد تلقي الاتحادين المصري والبحريني دعوة من نظيره المغربي.

ويواجه منتخب مصر الثاني نظيره منتخب المغرب للمحليين يوم 9 أكتوبر المقبل، بينما يواجه البحرين يوم 12 من الشهر ذاته.

وفضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني إقامة المعسكر في المغرب لمواجهة منتخبين مختلفين.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبات الثلاثة لخوض منافسات كأس العرب في قطر ديسمبر المقبل.

وكان منتخب مصر الثاني قد واجه تونس وديا في الإسماعيلية وفاز في المباراتين بنتيجتي 1-0 و3-0 على الترتيب بتوقف سبتمبر.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.