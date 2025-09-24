دخل في غيبوبة.. إصابة لاعب أرسنال السابق في الرأس بالدرجة السابعة الإنجليزية

تعرض بيلي فيجار لاعب تشيتشيستر سيتي أحد أندية الدرجة السابعة الإنجليزية لإصابة قوية على مستوى الرأس دخل على إثرها في غيبوبة.

لاعب أرسنال السابق تعرض لإصابة قوية على مستوى الرأس بعد اصطدامه بحائط خرساني ما تسبب في إصابة دماغية خطيرة.

وأًصيب بيلي خلال مواجهة فريق وينجايت وفينشيلي أثناء محاولة منع الكرة من الخروج لرمية تماس.

وألغيت المباراة بعد 13 دقيقة فقط من بدايتها بعد وصول سيارة إسعاف وطائرة إسعاف لنقل اللاعب البالغ 21 عاما للمستشفى.

وأعلن النادي في بيانه: "بيلي تعرض لإصابة قوية في الرأس وحاليا في غيبوبة في العناية المركزة ويتلقى أفضل رعاية طبية ممكنة".

وأضاف البيان "من المبكر توضيح ما سيحدث أول هل ستسير الأمور بشكل جيد، لكن سيكون أمامه طريق طويل للتعافي".

يأتي ذلك الحادث بعد 3 سنوات من تعرض أليكس فيلتشر لاعب باث سيتي للاعتزال بعمر 25 عاما بعد تعرضه لإصابة في الرأس إثر ارتطام رأسه بلوحة إعلانات مدعومة بخرسانة في نوفمبر 2022.

فيجار بدأ مسيرته في أكاديمية هالي إند ثم لعب مع أرسنال لفرق تحت 18 وتحت 21 مع أرسنال ورحل قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2024.

وانضم لفريق تشيتشيستر سيتي بعد سلسلة من الإعارات وسجل مؤخرا أول هدف له في مسيرته.