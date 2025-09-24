تقرير: الإمارات تستضيف السوبر المصري.. وتعديل منتظر على جدول الدوري

يواصل السوبر المصري استمرار إقامته في دولة الإمارات.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن استقرار الاتحاد المصري على إقامة السوبر في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. (مزيد من التفاصيل)

وكشفت صحيفة الإمارات اليوم أن الموعد المبدئي هو إقامة السوبر خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بالإمارات.

وأشار التقرير إلى أن الموعد لم يتم تأكيده بشكل رسمي في انتظار قرار رابطة الأندية بتعديل موعد مواجهتين في مسابقة الدوري.

وأوضح التقرير أن إجمالي مكافآت البطولة سيبلغ 600 ألف دولار، ولم يستقر الاتحاد المصري على كيفية توزيعها.

ويرتبط فريقا الزمالك وبيراميدز بمباراة في الدوري يوم 3 نوفمبر المقبل في مسابقة الدوري، إذ يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش بينما بيراميدز يلعب ضد الاتحاد السكندري.

وهناك مقترح بإقامة المباراتين يوم 2 نوفمبر المقبل، في نفس يوم مواجهة الأهلي ضد المصري، وسيراميكا كليوباترا أمام بتروجت.

وكشف التقرير إقامة نصف النهائي على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بينما المباراة النهائية على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

ويستضيف استاد آل نهيان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات.

وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وبذلك تختتم منافسات النسخة المقبلة من السوبر المصري قبل يوم من توقف شهر نوفمبر.

ويخوض منتخب مصر وديتين في نوفمبر المقبل خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر ضمن الاستعدادات لخوض أمم إفريقيا.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.