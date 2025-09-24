رومانو: إصابة جيوفاني ليوني مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي
الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 16:34
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي لدى شبكة أخبار سكاي سبورتس عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها جيوفاني ليوني مدافع ليفربول.
جيوفاني ليوني
النادي : ليفربول
وأوضحت الفحوصات الطبية إصابة المدافع الإيطالي الشاب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.
وذلك بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية.
ومن المنتظر أن يغيب ليوني عدة شهور عن ليفربول بسبب هذه الإصابة.
وانضم ليوني البالغ من العمر 18 عاما إلى ليفربول في الصيف الماضي قادما من بارما الإيطالي.
وفاز ليفربول على ساوثامبتون بهدفين لهدف في دور الـ32 لكأس الرابطة الإنجليزية.
