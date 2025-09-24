رومانو: إصابة جيوفاني ليوني مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 16:34

كتب : FilGoal

جيوفاني ليوني - ليفربول

كشف فابريزيو رومانو الصحفي لدى شبكة أخبار سكاي سبورتس عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها جيوفاني ليوني مدافع ليفربول.

جيوفاني ليوني

النادي : ليفربول

ليفربول

وأوضحت الفحوصات الطبية إصابة المدافع الإيطالي الشاب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وذلك بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية.

أخبار متعلقة:
فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيد في الموسم الحالي كييزا: أستمتع باللعب في أنفيلد.. وأتمنى أن تكون إصابة ليوني غير خطيرة نيويورك تايمز: بشكل استثنائي.. مقترح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا

ومن المنتظر أن يغيب ليوني عدة شهور عن ليفربول بسبب هذه الإصابة.

وانضم ليوني البالغ من العمر 18 عاما إلى ليفربول في الصيف الماضي قادما من بارما الإيطالي.

وفاز ليفربول على ساوثامبتون بهدفين لهدف في دور الـ32 لكأس الرابطة الإنجليزية.

ليفربول جيوفاني ليوني الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كييزا: أستمتع باللعب في أنفيلد.. وأتمنى أن تكون إصابة ليوني غير خطيرة إيكيتيكي يعتذر عن طرده أمام ساوثامبتون بعد تسجيله لهدف سلوت يفتح النار على إيكيتيكي بعد طرده: تصرف غبي في كل الأحوال إيزاك افتتح أهدافه.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح جوارديولا: مباراة هدرسفيلد كانت مثالية لمرموش.. وفخور بما قدمناه ضد أرسنال ذا أثلتيك تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال ذا أثلتيك: أستون فيلا يستعد لإقالة مونشي
أخر الأخبار
فيستون ماييلي - من لقب "العجوز المهتز" الخادع إلى فهد افترس كبار إفريقيا وآسيا 30 دقيقة | الدوري المصري
سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الإسماعيلي.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
رومانو: إصابة جيوفاني ليوني مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - ثنائي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.. وكابو أساسي ساعة | الكرة المصرية
كييزا: أستمتع باللعب في أنفيلد.. وأتمنى أن تكون إصابة ليوني غير خطيرة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نيويورك تايمز: بشكل استثنائي.. مقترح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514046/رومانو-إصابة-جيوفاني-ليوني-مدافع-ليفربول-بقطع-في-الرباط-الصليبي