التشكيل - ثنائي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.. وكابو أساسي
الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 16:23
كتب : FilGoal
يقود الثنائي إبراهيم النجعاوي وأنور عبد السلام هجوم الإسماعيلي خلال مواجهة إنبي.
ويلعب الإسماعيلي ضد إنبي بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.
وجاء تشكيل الإسماعيلي:
حراسة المرمى: عبد الله جمال
الدفاع: حسن منصور - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - عبد الله محمد
الوسط: إيريك تراوري - محمد سمير - عبد الرحمن كتكوت - عبد الرحمن الدح
الهجوم: إبراهيم النجعاوي - أنور عبد السلام
في المقابل يقود التونسي رفيق كابو هجوم إنبي ضد الإسماعيلي:
وجاء تشكيل إنبي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير
الدفاع: محمد سمير - أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة - مروان داوود
الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر – علي محمود
الهجوم: محمد حتحوت – أحمد زكي - رفيق كابو.
ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.
فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.