التشكيل - ثنائي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.. وكابو أساسي

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 16:23

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقود الثنائي إبراهيم النجعاوي وأنور عبد السلام هجوم الإسماعيلي خلال مواجهة إنبي.

ويلعب الإسماعيلي ضد إنبي بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

أخبار متعلقة:
زد يقدم شكوى ضد التحكيم في مباراتي الإسماعيلي وبيراميدز لا راحة.. الزمالك يواصل تدريباته بعد الفوز على الإسماعيلي صدارة بيضاء وهزيمة خامسة للدراويش.. الزمالك يجتاز الإسماعيلي بهدفين الإسماعيلي في المركز الثالث.. السعيد يهز شباك الدراويش للمرة التاسعة بمسيرته

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: حسن منصور - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - عبد الله محمد

الوسط: إيريك تراوري - محمد سمير - عبد الرحمن كتكوت - عبد الرحمن الدح

الهجوم: إبراهيم النجعاوي - أنور عبد السلام

في المقابل يقود التونسي رفيق كابو هجوم إنبي ضد الإسماعيلي:

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: محمد سمير - أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة - مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر – علي محمود

الهجوم: محمد حتحوت – أحمد زكي - رفيق كابو.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

الإسماعيلي إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
حلمي طولان: إعداد المنتخب المشارك في كأس العرب يسير بنجاح.. ونواجه الجزائر في نوفمبر مباشر الدوري - سيراميكا (0)-(0) مودرن والبنك (0)-(0) دجلة.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواجهة منتخب مصر الثاني لـ المغرب والبحرين في أكتوبر الـ 1-0 هي المفضلة.. إنبي ينتصر على الإٍسماعيلي ويدفعه لتذيل ترتيب الدوري تقرير: الإمارات تستضيف السوبر المصري.. وتعديل منتظر على جدول الدوري انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. انتصار الفريق البترولي ماييلي: ما حدث أمام أهلي جدة ليس سهلا بوطيب: تجربتي مع الزمالك كانت ناقصة.. ولن أبوح بكل ما حدث
أخر الأخبار
حلمي طولان: إعداد المنتخب المشارك في كأس العرب يسير بنجاح.. ونواجه الجزائر في نوفمبر 53 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - سيراميكا (0)-(0) مودرن والبنك (0)-(0) دجلة.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء 54 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواجهة منتخب مصر الثاني لـ المغرب والبحرين في أكتوبر ساعة | منتخب مصر
تقرير: النصر يفقد خدمات تيكسيرا لمدة قد تصل إلى شهر بسبب كأس العالم للشباب ساعة | سعودي في الجول
الـ 1-0 هي المفضلة.. إنبي ينتصر على الإٍسماعيلي ويدفعه لتذيل ترتيب الدوري ساعة | الدوري المصري
الرياضية: اختبار بدني لحسم مصير مشاركة داروين نونيز ضد الأخدود ساعة | سعودي في الجول
دخل في غيبوبة.. إصابة لاعب أرسنال السابق في الرأس بالدرجة السابعة الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الإمارات تستضيف السوبر المصري.. وتعديل منتظر على جدول الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514044/التشكيل-ثنائي-يقود-هجوم-الإسماعيلي-أمام-إنبي-وكابو-أساسي