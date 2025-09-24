التشكيل - ثنائي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.. وكابو أساسي

يقود الثنائي إبراهيم النجعاوي وأنور عبد السلام هجوم الإسماعيلي خلال مواجهة إنبي.

ويلعب الإسماعيلي ضد إنبي بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: حسن منصور - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - عبد الله محمد

الوسط: إيريك تراوري - محمد سمير - عبد الرحمن كتكوت - عبد الرحمن الدح

الهجوم: إبراهيم النجعاوي - أنور عبد السلام

في المقابل يقود التونسي رفيق كابو هجوم إنبي ضد الإسماعيلي:

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: محمد سمير - أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة - مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر – علي محمود

الهجوم: محمد حتحوت – أحمد زكي - رفيق كابو.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.