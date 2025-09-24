كييزا: أستمتع باللعب في أنفيلد.. وأتمنى أن تكون إصابة ليوني غير خطيرة

عبر فيديريكو كييزا لاعب ليفربول عن سعادته بالمشاركة في مباراة فريقه أمام ساوثامبتون وظهور بشكل جيد في اللقاء.

وفاز ليفربول على ساوثامبتون بهدفين لهدف في دور الـ32 لكأس الرابطة الإنجليزية.

وقال كييزا عبر بي ب سي: "استمتعت حقا باللعب. أنا دائما أستمتع باللعب في أنفيلد ومع ليفربول".

وأضاف "لكن يجب أن أقول إن أداء الفريق لم يكن رائعا. كان علينا أن نكون أكثر تركيزًا منذ بداية المباراة لكن في النهاية فزنا، وهذا ما كنا نريده".

وأكمل "لهذا أعتقد أنه في الشوط الأول كان يجب أن نظهر تركيزا أكبر وانتباها للمباراة، لأننا نريد الفوز بهذه البطولة".

وعن إصابة زميله جيوفاني ليوني مدافع ليفربول قال "لسوء الحظ، أشعر بالأسف من أجل جيوفاني ليوني لما حدث له".

وأكمل "لا نعرف بعد ما الذي أصابه، لكنني آمل ألا يكون شيئًا خطيرًا، لأنه يملك مستقبلًا مشرقًا أمامه".

وأكد "إنه شاب رائع ولاعب كرة قدم مميز، عمره 18 عاما فقط. أتمنى حقا ألا يكون الأمر سيئا، لكننا سنرى".

وأتم تصريحاته "رأيته العام الماضي في الدوري الإيطالي وقد أظهر بالفعل هدوءا كبيرا عند امتلاك الكرة، إضافة إلى عقلية دفاعية رائعة، عقلية المدافعين الإيطاليين كما في السنوات السابقة، آمل حقا ألا يكون الأمر خطيرا".