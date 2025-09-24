نيويورك تايمز: بشكل استثنائي.. مقترح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن وجود اقتراح لزيادة عدد فرق كأس العالم 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالولايات المتحدة الأمريكية اقترح رئيس اتحاد أوروجواي زيادة عدد فرق كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبا.

وجاء اقتراح رئيس الاتحاد من أجل الاحتفال بمرور 100 عاما على تأسيس البطولة في نسختها الأولى عام 1930 والتي أقيمت في أوروجواي.

الاقتراح يشمل إقامة البطولة مرة واحدة بزيادة عددية قبل أن تعود إلى شكلها الطبيعي في النسخة التالية.

ووعد جياني إنفانتينو رئيس فيفا بدراسة جميع المقترحات المقدمة.

ومن المقرر أن تقام بطولة 2030 في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي بشكل استثنائي في بعض المباريات، على أن تقام البطولة بشكل رئيسي في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

ويقام كأس العالم في نسخته المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعام 2026.

النسخة المقبلة ستشهد إقامة البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 في النسخ السابقة.

كأس العالم أوروجواي فيفا
