خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك
الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 15:08
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذكر الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
وتشهد الجولة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة.
وجاءت مباريات الجولة كالتالي:
السبت 27 سبتمبر
زد × حرس الحدود.. 5:00 مساء - استاد القاهرة.
المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية.. 5:00 مساء - استاد المقاولون العرب
بيراميدز × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - استاد الدفاع الجوي.
المصري × بتروجت.. 8:0 مساء - استاد السويس الجديد.
الأحد 28 سبتمبر
مودرن سبورت × فاركو.. 5:00 مساء - استاد القاهرة.
غزل المحلة × إنبي.. 8:00 مساء - استاد غزل المحلة.
وادي دجلة × سموحة.. 8:00 مساء - استاد السلام.
الإثنين 29 سبتمبر
الإسماعيلي × البنك الأهلي.. 5:00 مساء - استاد الإسماعيلية.
الجونة × سيراميكا كليوباترا.. 5:00 مساء - استاد خالد بشارة.
الأهلي × الزمالك.. 8:00 مساء - استاد القاهرة.