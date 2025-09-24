خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 15:08

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - صلاح الدين مصدق - الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذكر الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد الجولة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

السبت 27 سبتمبر

زد × حرس الحدود.. 5:00 مساء - استاد القاهرة.

المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية.. 5:00 مساء - استاد المقاولون العرب

بيراميدز × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - استاد الدفاع الجوي.

المصري × بتروجت.. 8:0 مساء - استاد السويس الجديد.

الأحد 28 سبتمبر

مودرن سبورت × فاركو.. 5:00 مساء - استاد القاهرة.

غزل المحلة × إنبي.. 8:00 مساء - استاد غزل المحلة.

وادي دجلة × سموحة.. 8:00 مساء - استاد السلام.

الإثنين 29 سبتمبر

الإسماعيلي × البنك الأهلي.. 5:00 مساء - استاد الإسماعيلية.

الجونة × سيراميكا كليوباترا.. 5:00 مساء - استاد خالد بشارة.

الأهلي × الزمالك.. 8:00 مساء - استاد القاهرة.

احجز التذاكر من هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري خدمة في الجول
