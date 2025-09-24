خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذكر الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد الجولة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

السبت 27 سبتمبر

زد × حرس الحدود.. 5:00 مساء - استاد القاهرة.

المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية.. 5:00 مساء - استاد المقاولون العرب

بيراميدز × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - استاد الدفاع الجوي.

المصري × بتروجت.. 8:0 مساء - استاد السويس الجديد.

الأحد 28 سبتمبر

مودرن سبورت × فاركو.. 5:00 مساء - استاد القاهرة.

غزل المحلة × إنبي.. 8:00 مساء - استاد غزل المحلة.

وادي دجلة × سموحة.. 8:00 مساء - استاد السلام.

الإثنين 29 سبتمبر

الإسماعيلي × البنك الأهلي.. 5:00 مساء - استاد الإسماعيلية.

الجونة × سيراميكا كليوباترا.. 5:00 مساء - استاد خالد بشارة.

الأهلي × الزمالك.. 8:00 مساء - استاد القاهرة.

