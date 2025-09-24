رئيس الاتحاد الإسباني: 3 خيارات مرشحة لاستضافة نهائي كأس العالم 2030

كشف رفاييل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن وجود 3 خيارات مرشحة لاستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030.

وتستضيف إسبانيا كأس العالم 2030 برفقة المغرب والبرتغال في ملف مشترك.

وقال رفاييل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تصريحات للصحفيين: "مكان إقامة مباراة نهائي كأس العالم 2030، لم يُحسم بعد".

وأضاف "إسبانيا تسعى لاستضافة المباراة النهاية، وهناك ثلاثة خيارات مرشحة وهي مدريد، برشلونة، والدار البيضاء في المغرب".

وأتم "من الطبيعي أن تطمح إسبانيا في استضافة نهائي المونديال، ونأمل أن يكون أفضل كأس عالم عبر التاريخ".

وستقام نسخة 2030 في 6 دول وهم المغرب وإسبانيا والبرتغال وأوروجواي وباراجواي والأرجنتين.

أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

