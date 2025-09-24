تقرير: بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. رامون دياز يتولى تدريب إنترناسيونال البرازيلي

أتم نادي إنترناسيونال البرازيلي اتفاقه مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكشف موقع uol البرازيلي أن رامون دياز سيتولى تدريب إنترناسيونال خلفا للمدرب روجير ماتشادو الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام جريميو.

ومن المنتظر أن يسافر رامون دياز إلى البرازيل في أسرع وقت لتولي تدريب الفريق.

وسيوقع دياز مع إنترناسيونال على عقد يمتد حتى ديسمبر 2026.

وسيكون إنترناسيونال رابع فريقه يتولى الأرجنتيني رامون دياز تدريبه بعد كل من بوتافوجو وفاسكو دي جاما وكورنثيناز.

بينما كانت آخر محطة تدريبية لرامون دياز مع فريق أولميبيا بطل باراجواي الذي رحل عنه قبل شهر.

وارتبط اسم رامون دياز بالأهلي وأشارت بعض التقارير إلى أن النادي الأحمر كان يدرس فكرة تعيينه كمدرب للفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وسبق وعمل رامون دياز في مصر وتولى تدريب بيراميدز.

