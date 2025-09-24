مؤتمر مدرب أهلي جدة: الخسارة أمام بيراميدز مؤلمة.. وأعتذر للجماهير

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 11:24

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله - المدير الفني لفريق أهلي جدة

وصف الألماني ماتياس يايسله مدرب اهلي جدة السعودي خسارة فريقه أمام بيراميدز بالمؤلمة.

وتغلب بيراميدز على أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بالمباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة المشعة بجدة.

وقال يايسله في مؤتمر صحفي: "الخسارة جاءت بشكل مؤلم وصعب على الجميع، والأهداف الثلاثة جاءت من كرات طويلة وأخطاء دفاعية لا يمكن أن تحدث في مباراة نهائية".

وأضاف "أعتذر للجماهير، كانوا يستحقون أكثر من ذلك ويجب أن ننهض ونظهر الشجاعة للتحسين في كثير من الأمور. بيراميدز استحق الفوز لأنه كان أكثر تركيزاً في استغلالالفرص، بينما نحن دفعنا ثمن الأخطاء الفردية".

وشدد "لقد بنينا شيئا مميزا خلال الموسم الماضي، ولكن الجدول الصعب أعتقد أنه أدى إلى هذا التراجع، وهذا التراجع يعطي مؤشرا أننا بحاجة إلى عمل أكثر حتى نعود بالصورة التي نطمح إليها".

وأتم "نشعر بخيبة أمل لأننا لم نحقق اللقب المنتظر لإسعاد جماهيرنا، لكنني أعدهم بأننا سنعمل بجد أكبر وسنعود أقوى".

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.

أهلي جدة بيراميدز إنتركونتيننال
