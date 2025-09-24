سلوت يفتح النار على إيكيتيكي بعد طرده: تصرف غبي في كل الأحوال

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 11:10

كتب : FilGoal

ليفربول - كريستال بالاس - أرني سلوت

هاجم أرني سلوت المدير الفني لليفربول لاعبه في الفريق هوجو إيكيتيكي بعد تعرضه للطرد أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز ليفربول على ساوثامبتون بهدفين لهدف في دور الـ32 لكأس الرابطة الإنجليزية.

وسجل المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدف فوز ليفربول واحتفل بخلع قميصه ليحصل على الإنذار الثاني ويُطرد من المباراة.

وقال سلوت عبر بي بي سي: "تصرف غبي، الأمر ليس غبيا لأنه حصل على بطاقة صفراء ثانية فقط بل هو غبي حتى لو لم يكن لديه إنذار أول، ربما أبدو رجل قديم لكني سجلت بعض الأهداف، وإذا راوغت 3 لاعبين وسددت الكرة في الزاوية العليا يمكن القول إنني سجلت هذا الهدف بشكل فردي".

وأضاف "لكن إذا سجلت الهدف الذي سجله إيكيتيكي كنت سأذهب إلى كييزا وأقول له هذا هو هدفك، تمريرة رائعة وانطلاقة مميزة شكرا لك".

وواصل "كان تصرفا غبيا وغير ذكي من كل النواحي، الشيء الجيد أن زملاءه ساعده على إنهاء المباراة بالفوز، لكن المشكلة الآن أنه موقوفه عن مباراة الدوري يوم السبت المقبل، وهذا أبعد ما يكون عن المثالية".

وأتم تصريحاته "سأكون مندهشا لو كرر هذا الأمر، ربما نسى أنه حصل على إنذار أول، هو لاعب شاب وسيتعلم من الترجبة وأنا متأكد أنه لن يفعلها مرة أخرى".

ويلعب ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل ضد كريستال بالاس.

