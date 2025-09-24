بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة

انتعشت خزينة نادي بيراميدز بعد التتويج بلقب كأس القارات الثلاث على حساب أهلي جدة ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتغلب بيراميدز على أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بالمباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة المشعة بجدة.

وحصد بيراميدز 2 مليون دولار بعد تتويجه بكأس القارات الثلاث ليواصل رفع المكافآت المالية منذ حصده دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

ويستعرض لكم FilGoal.com الجوائز المالية لبيراميدز منذ التتويج بدوري الأبطال

- 4 ملايين دولار بعد حصد دوري أبطال إفريقيا.

- 2 مليون دولار بعد التتويج بكأس القارات الثلاث.

- 250 ألف دولار بعد الوصول للسوبر الإفريقي، تصل إلى 500 ألف دولار حال التتويج باللقب أمام نهضة بركان يوم 18 أكتوبر.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة على لقب جديد أمام نهضة بركان يوم 18 أكتوبر على استاد الدفاع الجوي.

بينما يواصل مشواره في كأس إنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر المقبل بمدينة الدوحة القطرية.

ويأتي جدول المنافسات المقبلة في كأس إنتركونتيننتال كالآتي:

29 نوفمبر: يتحدد بطل النسخة الجارية من كوبا ليبرتادوريس

10 ديسمبر: كروز أزول المكسيكي × بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) - كأس بطل الأمريكيتين

13 ديسمبر: بيراميدز × بطل كأس الأمريكيتين - (كأس التحدي)

17 ديسمبر: باريس سان جيرمان × بطل كأس التحدي

وتقام الأدوار النهائية في الدوحة.