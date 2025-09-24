إيزاك افتتح أهدافه.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

تجاوز ليفربول منافسه ضد ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد في دور الـ32 لكأس الرابطة الإنجليزية.

سجل هدفي ليفربول ألكسندر إيزاك في الدقيقة 43 ليفتتح أهدافه مع الريدز بعد انضمامه للفريق.

ألكسندر إيساك يفتتح سجله التهديفي مع ليفربول مستفيدًا من خطأ دفاعي ⚽️#كأس_الرابطة_الإنجليزية#CarabaoCup pic.twitter.com/DeYujvPGLm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 23, 2025

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني نجح شيا تشارلز في تسجيل هدف التعادل مستغلا خطأ واتارا إندو في الدقيقة 76.

وقبل النهاية بـ 5 دقائق نجح هوجو إيكيتيكي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85.

واحتفل إيكيتيكي بخلع قميصه ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية، والحمراء ليكمل ليفربول المباراة منقوصا.

ولم يشارك محمد صلاح في المباراة، بعد قرار سلوت بإراحة اللاعبين الأساسيين من المشاركة.

كما حقق تشيلسي الفوز على حساب لينكولن سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الدور ذاته.

هدف هدفي تشيلسي تيريك جورج في الدقيقة 48، وفاكوندو بونانوتي في الدقيقة 50، بعدما تأخر البلوز في النتيجة عن طريق روب ستريت في الدقيقة 42 لأصحاب الأرض.

وأقصى ولفرهامبتون منافسه إيفرتون بهدفين نظيفين، فيما ودع بيرنلي البطولة مبكرا أمام كادريف سيتي.

ونجح فولام في عبور الدور ذاته بعد الفوز على حساب كامبريدج يونايتد بهدف نظيف.