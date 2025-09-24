إيزاك افتتح أهدافه.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - ليفربول

تجاوز ليفربول منافسه ضد ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد في دور الـ32 لكأس الرابطة الإنجليزية.

سجل هدفي ليفربول ألكسندر إيزاك في الدقيقة 43 ليفتتح أهدافه مع الريدز بعد انضمامه للفريق.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح أرتيتا: حاصرنا مانشستر سيتي بتقليل فرصه.. ولا يمكن التحكم في انتصارات ليفربول قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني نجح شيا تشارلز في تسجيل هدف التعادل مستغلا خطأ واتارا إندو في الدقيقة 76.

وقبل النهاية بـ 5 دقائق نجح هوجو إيكيتيكي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85.

واحتفل إيكيتيكي بخلع قميصه ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية، والحمراء ليكمل ليفربول المباراة منقوصا.

ولم يشارك محمد صلاح في المباراة، بعد قرار سلوت بإراحة اللاعبين الأساسيين من المشاركة.

كما حقق تشيلسي الفوز على حساب لينكولن سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الدور ذاته.

هدف هدفي تشيلسي تيريك جورج في الدقيقة 48، وفاكوندو بونانوتي في الدقيقة 50، بعدما تأخر البلوز في النتيجة عن طريق روب ستريت في الدقيقة 42 لأصحاب الأرض.

وأقصى ولفرهامبتون منافسه إيفرتون بهدفين نظيفين، فيما ودع بيرنلي البطولة مبكرا أمام كادريف سيتي.

ونجح فولام في عبور الدور ذاته بعد الفوز على حساب كامبريدج يونايتد بهدف نظيف.

ليفربول إيزاك كأس الرابطة
نرشح لكم
تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح جوارديولا: مباراة هدرسفيلد كانت مثالية لمرموش.. وفخور بما قدمناه ضد أرسنال ذا أثلتيك تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال ذا أثلتيك: أستون فيلا يستعد لإقالة مونشي الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد
أخر الأخبار
احتفل بالبالونة الحمراء.. نكونكو يسجل ويقود ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا ساعة | سعودي في الجول
ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارة الدوري ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: "مرتان بناء على طلب المدرب".. تعديل على تقنية الفيديو في كأس العالم للشباب ساعة | منتخب مصر
بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة 2 ساعة | الدوري المصري
إيزاك افتتح أهدافه.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس خادم الحرمين - حجازي يشارك في خسارة نيوم.. وتأهل النصر والاتحاد 2 ساعة | سعودي في الجول
مسؤول تسليم جائزة لاعب المباراة يكشف ما حدث مع ياسر إبراهيم عقب لقاء الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514010/إيزاك-افتتح-أهدافه-ليفربول-يتجاوز-ساوثامبتون-في-كأس-الرابطة-الإنجليزية