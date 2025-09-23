الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 22:46
كتب : FilGoal
كشف الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة نبيل عماد لاعب وسط الأبيض، التي تعرض لها في مباراة الجونة.
وتعادل الزمالك ضد الجونة في المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة الثامنة في مسابقة الدوري.
وأكد الجهاز الطبي للزمالك على تعرض نبيل عماد لإصابة بكدمة في الضلوع خلال مباراة الجونة.
ومن المقرر أن يخضع نبيل عماد لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة.
وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة.
ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.
ويستضيف الأهلي فريق الزمالك مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.
نرشح لكم
تقرير: "مرتان بناء على طلب المدرب".. تعديل على تقنية الفيديو في كأس العالم للشباب بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة مسؤول تسليم جائزة لاعب المباراة يكشف ما حدث مع ياسر إبراهيم عقب لقاء الحدود إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث يورتشيتش: أعددت بيراميدز لمواجهة جمهور أهلي جدة الكبير بعد انتصار بيراميدز التاريخي.. استمرار تفوق الأندية المصرية على فرق السعودية عالميا بهاتريك ماييلي - بيراميدز يقسو على أهلي جدة ويتوج بطلا لكأس القارات الثلاث دعما للمنتخب.. رابطة الأندية تنقل مباريات الدوري من استاد القاهرة