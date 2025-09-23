الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد

كشف الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة نبيل عماد لاعب وسط الأبيض، التي تعرض لها في مباراة الجونة.

وتعادل الزمالك ضد الجونة في المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة الثامنة في مسابقة الدوري.

وأكد الجهاز الطبي للزمالك على تعرض نبيل عماد لإصابة بكدمة في الضلوع خلال مباراة الجونة.

ومن المقرر أن يخضع نبيل عماد لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.