يغيب من 4 إلى 5 أشهر.. جافي يخضع لجراحة في غضروف الركبة

برشلونة يعلن خضوع جافي لجراحة في غضروف الركبة وغيابه فترة تتراوح من 4 إلى 5 أشهر

أعلن نادي برشلونة خضوع جافي لجراحة في الغضروف الهلالي للركبة.

وكشف النادي الكالتالوني في بيان رسمي، عن تفاصيل الجراحة: "خضع جافي لجراحة لعلاج إصابة في الغضروف الهلالي للركبة، حيث تم خياطة الغضروف للحفاظ عليه".

وأوضح النادي فترة غيابه "يقدر وقت تعافيه من 4 إلى 5 أشهر".

وكان برشلونة أوضح سابقا أن جافي سيخضع لمنظار يوم الثلاثاء من قبل الدكتور خوان كارلوس مونلو، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، على أن يتم إصدار بيان صحفي عقب العملية الجراحية لكشف حالته.

ولم يشارك جافي سوى في مباراتين منذ بداية الموسم بقميص برشلونة وتمكن من صنع هدفا، بينما غاب عن باقي المباريات بسبب الإصابة.

وعانى جافي من انزعاج في غضروف الركبة الذي أجرى بها عملية الرباط الصليبي في وقت سابق ولكنه تحسن بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.